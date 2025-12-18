Dojave o bombama u trebinjskim školama lažne…

Dojava o postavljenim bombama u sve tri osnovne škole u Trebinju bila je lažna, pa će učenici nastaviti sa nastavom u međusmjenama i u drugoj smjeni u redovnim terminima za školske časove.

Ovo je potvrđeno u trebinjskim osnovnim školama, čiji su nastavnici i direktori učenike iz prve smjene vraćali kućama dok se pregled ne završi, a pregledom protivdiverzionog tima Policijske uprave Trebinje utvrđeno je da ni u jednom od objekata nema minsko-ekspolozivnih naprava.

“Jutros, kada smo dolazili na posao, prvi mail koji smo otvarali bila je prijetnja o postavljenoj bombi u školskim dvorištima, o čemu smo odmah obavijestili policiju i dobili instrukcije o evakuaciji djece, a, s obzirom da nismo znali koliko će trajati pregled, mi smo djecu iz prve smjene poslali kućama, a vrlo je hladno da čekaju napolju”, kazao je direktor Osnovne škole “Jovan Jovanović Zmaj” Dejan Škrivan za Nezavisne.

Kaže da je na vezi i sa ostala dva direktora trebinjskih osnovnih škola, te da su se svi dogovorili da se časovi nastave u druge dvije smjene, što će uraditi i u svim hercegovačkim školama.

Više osnovnih škola širom RS prijavilo je da je u ranim jutarnjim sati primilo e-mail prijeteće sadržine o mogućoj eksploziji, pišu Vijesti.ba.

