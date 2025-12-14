Crna hronika

Jeziva nesreća kod Mostara: Jedna osoba povrijeđena, automobilom uništio saobraćajne znakove i reklamni pano

Objavljeno prije 53 minute

Vozač je prevezen u mostarsku bolnicu na ukazivanje ljekarske pomoći, a na vozilu je nastala velika materijalna šteta

Na magistralnom putu Mostar-Široki Brijeg kod mjesta Žovnica desila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je povrijeđena jedna osoba.

Vozač automobila Peugeot je iz, za sada, nepoznatih razloga izgubio nadzor nad upravljačem automobila, te je izletio s ceste, pri tome oštetivši saobraćajne znakove, te jedan veći reklamni pano, piše Hercegovina.info.

Saobraćaj se na navedenom dijelu magistralne ceste odvijao usporeno, ali bez zastoja. Na mjestu događaja uviđaj su uradili službenici Policijske uprave Mostar, a također intervenciju su imali i uposlenici poduzeća za održavanje ceste.


