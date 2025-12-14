Zaboravite na prehlade: Ovih 7 biljaka ima dokazano antivirusno djelovanje

Stručnjaci za fitoterapiju izdvajaju ovih 7 biljaka kao najmoćnije prirodne antivirotike čije je korištenje najbolja preventiva za jačanje imuniteta.

1. Matičnjak (Melissa officinalis)

Ova biljka poznata je po svom jakom antiseptičnom efektu. Često se koristi kod upalnih procesa respiratornog trakta i probavnih smetnji.

Ključna moć: Eterična ulja matičnjaka pružaju bakteriostatičke i antivirusne efekte, dok mineralne soli i rijetke kiseline djeluju ljekovito.

2. Origano

Iako ga znamo kao začin, origano je moćan lijek. U narodnoj medicini koristi se za liječenje probavnog trakta, upala u usnoj šupljini i donjih disajnih puteva.

Ključna moć: Doprinosi aktivnoj proizvodnji leukocita koji štite tijelo od patogena. Bogat je vitaminom C, kalijem i kalcijem.

3. Eukaliptus

Nezaobilazan u borbi protiv respiratornih infekcija. Njegov sastav uključuje cineol – prirodnu antiseptičnu supstancu sa snažnim antivirusnim djelovanjem.

Ključna moć: Djeluje protuupalno i analgetski. Uspješno se koristi za liječenje upala uha (otitisa), virusnih infekcija i bolesti crijeva.

4. Kadulja (Žalfija)

Kadulja je poznata po svom jakom antimikrobnom efektu. Bogata je alkaloidima, flavonoidima i taninima.

Ključna moć: Prirodne tvari u listovima kadulje imaju snažna dezinfekcijska svojstva, što je čini idealnom za grgljanje kod upala grla.

5. Kamilica

Univerzalni lijek koji se preporučuje kod gotovo svake bolesti – od respiratornih problema do poremećaja probave i nervnog sistema.

Ključna moć: Poboljšava zaštitne funkcije leukocita i ubrzava oporavak. Može se koristiti kao čaj, za inhalaciju ili kao kupka.

6. Majčina dušica (Timijan)

Ova biljka je izvor jedinstvenog esencijalnog ulja bogatog timolom, karvakrolom i borneolom,piše N1

Ključna moć: Najčešće se propisuje kod jakog kašlja, bronhitisa i artritisa. Flavonoidi pomažu kod iskašljavanja i smanjuju bol.

7. Ehinacea

Kraljica imuniteta. Ima najsnažniji imunomodulatorni efekt na sve ćelije našeg tijela.

Ključna moć: Stimuliše proizvodnju bijelih krvnih zrnaca i povećava njihovu aktivnost u borbi protiv uljeza. Konzumiranje ehinacee značajno povećava otpornost na bakterije i viruse.

Facebook komentari