Sve više kupaca odustaje od električnih auta, vraćaju se benzincima

Izvještaj konsultantske kompanije EY pokazuje da usvajanje električnih vozila usporava na globalnom nivou, dijelom potaknuto promjenama politika, poput onih nedavno uvedenih u Sjedinjenim Američkim Državama.

Među potrošačima koji planiraju kupiti automobil u sljedeće dvije godine, gotovo polovina sada namjerava odabrati vozilo s motorom s unutrašnjim izgaranjem. To predstavlja značajan skok od 13 posto u odnosu na prošlu godinu i jasan je pokazatelj promjene u preferencijama kupaca.

No, to nije jedino iznenađenje. Studija EY-a bilježi i da je sklonost kupovini potpuno električnog vozila pala za 10 posto, na svega 14 posto ukupnog broja ispitanika. Sličan trend vidljiv je i kod hibridnih modela, za koje je interes pao za 5 posto i sada iznosi 16 posto.

Čak i među onima koji još uvijek razmatraju kupnovinu električnog automobila, više od trećine (36 posto) priznaje da preispituje svoju odluku ili planira odgoditi kupovinu, navodeći kao glavni razlog geopolitička kretanja.

Ovaj trend mogao bi se i nastaviti. Manje od godinu dana od početka drugog mandata predsjednika Trumpa, već je uvedeno nekoliko političkih promjena koje idu u korist vozilima s klasičnim motorima. Očekuje se da će te mjere utjecati i na ponašanje potrošača i na strategije proizvođača u godinama koje dolaze, javlja Index.hr.

Ranije ovog mjeseca ukinuti su takozvani CAFE standardi o prosječnoj potrošnji goriva, čime je proizvođačima automobila otvoren put za proizvodnju više modela s motorima s unutrašnjim izgaranjem. Iz autoindustrije tvrde da je to u skladu sa stvarnom potražnjom, ističući da Amerikanci i dalje većinom preferiraju takva vozila u odnosu na električne alternative.

Slična se situacija događa i u Evropi. Prije dvije godine Evropska unija najavila je planove o zabrani prodaje novih vozila na benzin i dizel od 2035. godine. Međutim, sada se čini sve izglednijim da će ta zabrana biti ublažena, što bi omogućilo prodaju hibridnih modela i automobila na sintetička e-goriva i nakon 2035. Takva odluka bez sumnje će imati značajan utjecaj na prodaju električnih vozila širom kontinenta.

