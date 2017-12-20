Gole grudi brazilske manekenke srušile su mreže

Brazilska manekenka Alessandra Ambrosio zna kako da uživa u čarima života, ali i u vrelim danima. Osim toga, često je aktivna na mrežama, gdje svoje fanove obavještava o aktuelnim dešavanjima iz privatnog života. Tako je nedavno objavila kompilaciju provokativnih fotografija, a najveću pažnju privukla je jedna posebna. Kako se vidi, Alessandra je hrabro odbacila gornji dio bikinija, a intimni dio tijela je pametno cenzurisala, ostavljajući nešto i mašti znatiželjnih posmatrača. Ni ostale fotke nisu bile “za bacanje”, već su dodatno začinile atmosferu. Kako se vidi, ljepotica je pokazala savršeno izvajano tijelo, ali i pozadinu. Fotografije su ubrzo izazvale brojne komentare i pohvale na društvenim mrežama, gdje fanovi nisu krili oduševljenje njenim izgledom i stilom.

