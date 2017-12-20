Kako je Sarajevo izgubilo novogodišnji sjaj: Od Merlina i Čole do propalih tendera

Sarajevo je godinama gradilo reputaciju regionalnog novogodišnjeg centra. Nakon godina skromnih dočeka Nove godine, prva velika promjena desila u vrijeme gradonačelničkog mandata Abdulaha Skake, koji je odlučio odriješiti kesu i organizovati doček kakav dolikuje glavnom gradu BiH. Veliki spektakl održan je na dočeku nove 2017. godine u koju nas je uveo Dino Merlin, nesumnjivo najveća bh. i regionalna zvijezda. Poslije njega, redale su se zvijezda: Zdravko Čolić, Hari Mata Hari, Željko Joksimović… Koncerti organizirani uz sjajnu produkciju.Velike posjete

Merlinov koncert na Trgu BiH, uz vrhunsku produkciju i atmosferu koja je, prema ocjenama organizatora, bila „nevjerovatna i jedinstvena“, okupio je gotovo 100.000 ljudi. Čolin trosatni nastup privukao je više od 80.000 posjetilaca i ponovo potvrdio Sarajevo kao mjesto na kojem doček Nove godine nije samo muzički događaj nego i simbol gradskog identiteta.Slika je bila bitno drugačija nakon kovida i promjene vlasti u Sarajevu. Iako je budžet bio bitno povećan (ove godine on premašuje 700.000 KM, a približna cifra se vrtjela i prethodnih godina), Sarajevo su u Novu godinu uvodili „Dubioza kolektiv“ uz vrlo lošu produkciju i raštimanu svirku, zatim bendovi koji su bili dijelom New Primitivesa osamdesetih, a na koje su mnogi u međuvremenu zaboravili, te nešto atraktivnija Severina, koja nas je uvela u ovu godinu.

Potpuni kolaps

Ove godine proces je doživio potpuni kolaps. Tender za organizaciju dočeka Nove godine pao je tri puta, četvrti je raspisan u zadnji čas, da bi u petak, svega tri sedmice do Nove godine, ugovor vrijedan 700.000 KM bio dodijeljen firmi „Prorent“ iz Laktaša, i to putem pregovaračkog postupka, bez klasične konkurencije.Na dočeku Nove godine bi trebala nastupiti Jelena Rozga. Gradska uprava tvrdi da je sve rađeno po zakonu, da su postupci bili poništavani isključivo zbog neispunjenih uslova ponuda i da nema govora o haosu ili nesposobnosti,piše Avaz

Činjenica da je Sarajevo u drugoj polovini decembra na jedvite jade odabralo firmu za organizaciju događaja pokazuje krajnju neozbiljnost nadležnih u glavnom gradu – što je nezamislivo bilo u vrijeme kada su se Merlinu, Čoli i Joksimoviću zakazivali koncerti mjesecima ranije.

Prebacivanje odgovornosti

Simbolika je jasna: grad koji je nekada vodio regionalnu prazničnu ponudu danas se bori da uopće organizuje osnovni javni događaj. Od spektakla na Trgu BiH, koji je ujedinjavao desetine hiljada ljudi i promovirao Sarajevo širom svijeta, došlo se do rasprava o parking-zonama, propalim tenderima i improviziranim rješenjima.

