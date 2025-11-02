Napad u Engleskoj: više osoba izbodeno u vozu, dvoje uhapšenih; ‘Scene su strašne‘ VIDEO

Incident se dogodio u sinoć, a oružani policajci i hitne službe reagirali su na dojavu o napadu u vlaku kompanije LNER koji je putovao prema Huntingdonu javlja BBC.

Više od 30 policajaca poslano je na mjesto događaja, uključujući i naoružane jedinice, koje su po dolasku uhitile dvojicu muškaraca. Nisu objavljeni detalji o tome koliko je ljudi izbodeno, niti koliko su ozljede ozbiljne.

🚨 WATCH: Armed police board the LNER train at Huntingdon after multiple people were stabbed Two people have been arrested and multiple people are in hospital pic.twitter.com/bjl5q3JjP5 — Politics UK (@PolitlcsUK) November 1, 2025

„Na željezničku postaju Huntingdon poslan je veliki broj timova, više vozila hitne pomoći,timovi za intervencije u opasnim zonama te timovi za intenzivnu medicinsku skrb, uključujući helikopterske službe East Anglian Air Ambulance i Essex & Herts Air Ambulance“, navodi se u priopćenju hitne službe.

“Možemo potvrditi da smo više ozlijeđenih osoba prevezli u bolnicu. Dodatne informacije objavit će Britanska prometna policija“, dodali su iz službe, a nagađa se da je riječ o desetak ljudi.

Two people have been arrested after a stabbing spree on a train in Huntington, Cambridgeshire. Reports suggests up to 10 people have been stabbed, including staff members. This can’t be the new normal. We should be able to walk our dog, visit the bank or travel without fear. pic.twitter.com/jDgeqWJYMZ — Chris Rose (@ArchRose90) November 1, 2025

Cambridgeshire se nalazi oko 80 km sjeverno od Londona. Dio je regije Istočna Engleska, a obuhvaća i područja poput Cambridgea i Peterborougha.

Na X-u je incident komentirao Paul Bristow, gradonačelnik Cambridgeshirea i Peterborougha.

“Slušam izvješća o strašnim scenama u vlaku u Huntingdonu, Cambridgeshire. Policija Cambridgeshirea je na mjestu događaja i dvije su osobe uhićene”, napisao je.

Facebook

Twitter

OGLAS

Britanska policija uhitila je dvije osobe nakon što je više ljudi izbodeno nožem u vlaku koji je putovao kroz Cambridgeshire. Incident se dogodio u večernjim satima, a oružani policajci i hitne službe reagirali su na dojavu o napadu u vlaku kompanije LNER koji je putovao prema Huntingdonu javlja BBC.

Više od 30 policajaca poslano je na mjesto događaja, uključujući i naoružane jedinice, koje su po dolasku uhitile dvojicu muškaraca. Nisu objavljeni detalji o tome koliko je ljudi izbodeno, niti koliko su ozljede ozbiljne.

„Na željezničku postaju Huntingdon poslan je veliki broj timova, više vozila hitne pomoći,timovi za intervencije u opasnim zonama te timovi za intenzivnu medicinsku skrb, uključujući helikopterske službe East Anglian Air Ambulance i Essex & Herts Air Ambulance“, navodi se u priopćenju hitne službe.

“Možemo potvrditi da smo više ozlijeđenih osoba prevezli u bolnicu. Dodatne informacije objavit će Britanska prometna policija“, dodali su iz službe, a nagađa se da je riječ o desetak ljudi.

Cambridgeshire se nalazi oko 80 km sjeverno od Londona. Dio je regije Istočna Engleska, a obuhvaća i područja poput Cambridgea i Peterborougha.

Na X-u je incident komentirao Paul Bristow, gradonačelnik Cambridgeshirea i Peterborougha.

“Slušam izvješća o strašnim scenama u vlaku u Huntingdonu, Cambridgeshire. Policija Cambridgeshirea je na mjestu događaja i dvije su osobe uhićene”, napisao je.

Oglasio se i britanski premijer Keir Starmer, koji je rekao da je incident “duboko zabrinjavajući”.

“Strašan incident u vlaku u blizini Huntingdona duboko je zabrinjavajući. Moje misli su sa svima pogođenima i zahvaljujem hitnim službama na njihovoj reakciji. Svatko u tom području trebao bi slijediti savjete policije”, objavio je na X-u.

🚨BREAKING: Video from the scene in Huntingdon, England, shows many ambulances and authorities after a stabbing attack with several people stabbed on a train. pic.twitter.com/kOdkHtN8ck — World Source News (@Worldsource24) November 1, 2025

Facebook komentari