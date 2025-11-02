Crna hronika

Napad u Engleskoj: više osoba izbodeno u vozu, dvoje uhapšenih; ‘Scene su strašne‘ VIDEO

Objavljeno prije 15 minuta

Britanska policija uhapsila je dvije osobe nakon što je više ljudi izbodeno nožem u vlaku koji je putovao kroz Cambridgeshire.

Incident se dogodio u sinoć, a oružani policajci i hitne službe reagirali su na dojavu o napadu u vlaku kompanije LNER koji je putovao prema Huntingdonu javlja BBC.

Više od 30 policajaca poslano je na mjesto događaja, uključujući i naoružane jedinice, koje su po dolasku uhitile dvojicu muškaraca. Nisu objavljeni detalji o tome koliko je ljudi izbodeno, niti koliko su ozljede ozbiljne.

„Na željezničku postaju Huntingdon poslan je veliki broj timova, više vozila hitne pomoći,timovi za intervencije u opasnim zonama te timovi za intenzivnu medicinsku skrb, uključujući helikopterske službe East Anglian Air Ambulance i Essex & Herts Air Ambulance“, navodi se u priopćenju hitne službe.

“Možemo potvrditi da smo više ozlijeđenih osoba prevezli u bolnicu. Dodatne informacije objavit će Britanska prometna policija“, dodali su iz službe, a nagađa se da je riječ o desetak ljudi.

Cambridgeshire se nalazi oko 80 km sjeverno od Londona. Dio je regije Istočna Engleska, a obuhvaća i područja poput Cambridgea i Peterborougha.

Na X-u je incident komentirao Paul Bristow, gradonačelnik Cambridgeshirea i Peterborougha.

“Slušam izvješća o strašnim scenama u vlaku u Huntingdonu, Cambridgeshire. Policija Cambridgeshirea je na mjestu događaja i dvije su osobe uhićene”, napisao je.

Oglasio se i britanski premijer Keir Starmer, koji je rekao da je incident “duboko zabrinjavajući”.

“Strašan incident u vlaku u blizini Huntingdona duboko je zabrinjavajući. Moje misli su sa svima pogođenima i zahvaljujem hitnim službama na njihovoj reakciji. Svatko u tom području trebao bi slijediti savjete policije”, objavio je na X-u.


