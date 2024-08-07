Ljekari bez granica upozoravaju na situaciju u Gazi: Sistematski genocid cijelog naroda

Generalni sekretar MSF-a Christopher Lockyer rekao je u izjavi da je za mnoge – posebno starije osobe, bolesne, trudnice i ranjene – bjekstvo od bombardovanja nemoguće. Upozorio je da će oni koji uspiju pobjeći biti pritisnuti prenapučenim uslovima u centralnoj i južnoj Gazi, gdje ne postoje sigurnost ni osnovni uslovi za preživljavanje.

Lockyer je naglasio da kriza u Gazi prevazilazi humanitarnu katastrofu, opisujući je kao “sistematski genocid cijelog naroda” koji se odvija nekažnjeno. Pozivajući se na podatke Palestinskog ministarstva zdravstva, MSF navodi da je više od 64.000 ljudi, uključujući 20.000 djece, poginulo, a stvarni broj je vjerovatno znatno veći jer su mnogi još uvijek zatrpani ispod ruševina.

Organizacija je istakla da nema sigurnog mjesta u Gazi, napominjući da su cijele porodice uništene u svojim domovima, dok su zdravstveni radnici i novinari koji dokumentuju nasilje također bili mete napada. Bombardovanje predstavlja napad na “kamen i ljude”.

MSF je također optužio Izrael za sistematsko ciljanje zdravstvenog sistema Gaze, uključujući bolnice i medicinske ustanove, stavljajući pacijente i medicinsko osoblje u opasnost. Takve akcije, upozoravaju, predstavljaju ratne zločine.

Facebook komentari