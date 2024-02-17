The Times: Ključni svjedok “Sarajevo safarija” iznenada preminuo

Ključni svjedok u centru istrage o tome jesu li bogati turisti tokom opsade Sarajeva 1990-ih plaćali hiljade eura kako bi ubijali nenaoružane civile iznenada je preminuo.

Slavko Aleksić, zloglasni četnički vojvoda i bivši vođa bosanske paravojne jedinice, umro je u Trebinju, iako je, prema navodima, bio dobrog zdravstvenog stanja, piše The Times, a prenosi Slobodna Dalmacija.

Njegova iznenadna smrt dogodila se nakon što je prošlog mjeseca u Italiji pokrenuta istraga zbog optužbi o tzv. “ljudskom safariju”, snajperskim izletima tokom ratova na Balkanu, sukoba u kojima je poginulo više od 11.000 civila.

Aleksić (69) je tokom opsade preuzeo kontrolu nad židovskim grobljem iznad Sarajeva koje su koristili snajperisti. Prema riječima srpskog advokata Čedomira Stojkovića, bio bi ključni svjedok jer je “mogao reći ko je pucao i ko je sve organizovao”.

Prošlog mjeseca srpskog predsjednika Aleksandra Vučića optužilo se za umiješanost u sarajevski “ljudski safari”, što je on odlučno demantovao. Dana 24. novembra Aleksić je dao intervju za srpsku televiziju u kojem je tvrdio da predsjednik nije imao nikakve veze sa snajperskim djelovanjem.

Advokat Stojković je rekao:

– Razumno je posumnjati da je Aleksićeva smrt povezana s istragom o ljudskom safariju i da je u to bila uključena srbijanska obavještajna služba.

Aleksićeva smrt uslijedila je i nedugo nakon ponovnog pojavljivanja morbidne snimke automobila koji mu se pripisuje, a na čijem se poklopcu nalazi ljudska lubanja, navodno izvađena iz tijela bosanske žrtve, s kacigom UN-a.

Istraga o masovnim ubistvima u Sarajevu uslijedila je nakon dokumentarnog filma Sarajevo Safari iz 2022. godine, u režiji Mirana Zupaniča. Film iznosi tvrdnje da su elitni ljubitelji oružja iz Rusije, Kanade i SAD-a vikendom dolazili na sarajevska brda kako bi iz zabave pucali na civile, uz veću cijenu za gađanje djece,pišu Vijesti

Preživjeli iz masakara u Sarajevu poručili su da za turiste koji su navodno plaćali pucanje na civile tokom rata traže najstrože kazne. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić više puta je negirao bilo kakvu povezanost s navodnim snajperskim izletima tokom ratova 1990-ih, kada su bogati stranci navodno plaćali kako bi pucali na nenaoružane stanovnike opkoljenog Sarajeva.

Stanovnici sada polažu nadu u novu istragu pokrenutu u Milanu, koja bi napokon mogla razotkriti jesu li strani državljani doista dolazili na prve linije ratišta kako bi pucali na zarobljene civile.

Tužioci su reagovali nakon što je talijanski novinar i pisac Ezio Gavazzeni podnio kaznenu prijavu, tvrdeći da su posjetioci plaćali bosanskim Srbima između 70.000 i 88.000 funti za odlazak na snajperske položaje.

Facebook komentari