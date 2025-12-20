Umjesto u brašno, ribu uvaljajte u ovu namirnicu: Biće sočnija, hrskavija i neće upiti višak ulja

Pržena riba je prava poslastica jer nudi savršenu kombinaciju meke unutrašnjosti i hrskave kore. Iako je takva riba veoma ukusna, često se susrećemo s jednim problemom: paniranje s brašnom ima tendenciju da upije previše ulja, čineći ribu masnom i teškom.

I upravo to mnoge odvraća od toga da češće spremaju prženu ribu.

Zašto pripremati ribu bez brašna?

Priprema savršeno hrskave ribe može biti izazov. Tokom prženja, ključno je da se riba ravnomjerno ispeče, ali da u isto vrijeme ostane sočna iznutra. Mnogo puta paniranje s brašnom nije najbolji izbor jer upija mnogo ulja, čineći ribu previše masnom.

Ali postoji rješenje koje profesionalni kuvari često koriste za lakšu, hrskaviju teksturu – a možda ga još niste probali!

Tajna je u kukuruznom skrobu

Ovaj metod omogućava da riba ne upije višak ulja prilikom prženja, što obezbjeđuje hrskavu koru, ali i dalje lakoću jela. Uz ovaj jednostavan trik, vaša riba će biti zdravija, manje masna i još hrskavija.

Kukuruzni skrob stvara zaštitni sloj oko ribe, omogućavajući joj da zadrži svoju hrskavost i istovremeno sprečava prekomjernu apsorpciju ulja.

Napomena: Da biste osigurali da kukuruzni skrob djeluje besprekorno i da riba bude savršeno hrskava, temperatura ulja je presudna. Ulje mora biti dovoljno vrelo prije nego što spustite ribu. Ako je ulje previše hladno, riba će duže stajati u masnoći i, uprkos skrobu, počeće da upija ulje. Koristite ulje s visokom tačkom dimljenja, poput suncokretovog ili kukuruznog, i nikada ne pretrpavajte tiganj – pržite u manjim serijama.

Umočite svaki komad pržene ribe u kukuruzni skrob da ga potpuno prekrijete, a zatim ga pažljivo spustite u vrelo ulje. Pržite ribu do zlatno smeđe boje i hrskave, pa stavite na papirni ubrus da se ocijedi višak ulja.

Ovako pripremljena riba zaista će oduševiti svojom hrskavom teksturom i ukusom, a da pritom nije previše masna. Videćete, više nikada je nećete valjati u brašno!

