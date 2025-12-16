Google spaja jedan od svojih najpopularnijih servisa i umjetnu inteligenciju na novi način

Google sve više uklapa Gemini AI u svoj ekosistem kako bi od umjetne inteligencije stvorio centralnu aplikaciju za svakodnevne zadatke. Kompanija je prepoznala potrebu za značajnim poboljšanjem aplikacije Karte (Maps), koje se sada ostvaruje kroz korištenje Geminija.

Prema izvještaju portala 9to5Google, novo iskustvo korištenja Karata kroz Gemini nudi bogatije i interaktivnije prikaze rezultata. Stari prikaz, u kojem su korisnici najprije vidjeli samo tekstualne rezultate i osnovnu mapu s jednostavnim crvenim oznakama, uklonjen je. Umjesto toga, Gemini koristi šarene ikone nalik emotikonima koje simboliziraju svako mjesto – parkovi imaju malu zelenu ikonu stabla, kafići prikaz šalice kave, a atrakcije se označavaju ikonama koje odgovaraju njihovoj atmosferi.

Drugim riječima, Google Karte više ne funkcionišu kao zasebna aplikacija koju korisnik direktno pokreće, već djeluju kao pozadinski servis i izvor podataka, integrisan direktno u Gemini.

Prema portalu Android Police, za svako mjesto sada se učitava kompletna kartica s pregledom slika, prosječnom ocjenom, ključnim informacijama o lokaciji, sažecima recenzija, glavnim temama o kojima posjetitelji govore i korisnim savjetima. Ova nadogradnja korisnicima pruža gotovo istu razinu informacija kao u punoj aplikaciji Google Maps, bez napuštanja Geminija, što je čini najpraktičnijom dosad.

Najznačajnija izmjena je novi raspored u kojem se najprije prikazuje karta, umjesto teksta.

– Pošto korisnici otvaraju Karte kako bi vidjeli mjesta, a ne čitali o njima, takav pristup je vrlo intuitivan – navodi portal Tech Times. Korisnici su odmah pohvalili ovo poboljšanje kao rješenje za koje nisu znali da im je potrebno.

Facebook komentari