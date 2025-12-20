Ovo skoro svi rade pogrešno: Koliko dugo suho meso smije da stoji u frižideru

Istina je da suho meso nije isto u svakoj fazi pripreme. Rok trajanja zavisi od toga da li je meso tek kupljeno, posoljeno, dimljeno ili termički obrađeno. Upravo tu nastaje najveća zabuna, jer se često sve vrste stavljaju u istu fioku frižidera, bez razmišljanja.

Koliko suho meso može stajati u frižideru

Neobrađeno suho meso, ono koje još nije posoljeno niti dimljeno, može stajati svega tri do četiri dana, i to isključivo u najhladnijem dijelu frižidera. Nakon tog perioda rizik od kvarenja naglo raste, čak i ako meso na prvi pogled izgleda u redu.

Zato se savjetuje da se što prije posoli, termički obradi ili nareže i prebaci u zamrzivač.

Kada je riječ o dimljenom i posoljenom suhom mesu, situacija je znatno povoljnija. Takva slanina ili meso mogu se čuvati u frižideru do tri mjeseca, pod uvjetom da su pravilno upakovani i da nisu izloženi vlazi.

Dim i so jesu prirodni konzervansi, ali ni oni ne znače da meso može stajati neograničeno dugo.

Zamrzivač – sigurna opcija za duže čuvanje

Ako ste pripremili veću količinu suhog mesa i znate da ga nećete brzo potrošiti, zamrzivač je najsigurnije rješenje. Suho meso treba čvrsto umotati u najlon ili vakuumsku kesu, tako da nema dodira s vazduhom.

Na taj način može se čuvati i do 12 mjeseci, bez značajnog gubitka ukusa i kvaliteta.

Važno je napomenuti da se meso nakon odmrzavanja ne smije ponovo zamrzavati. Takođe, ako primijetite promjenu mirisa, boje ili teksture, to je jasan znak da je vrijeme da se meso odmah baci.

Suho meso jeste uživanje, tradicija i dio identiteta naše kuhinje – ali samo ako se čuva kako treba.

Malo pažnje u frižideru znači mnogo manje rizika na tanjiru.

