U nedjelju najkraći dan u godini: Prvi korak ka svjetlijem periodu

Suprotno tome, na južnoj hemisferi ovo je najduži dan u godini i označava početak ljeta.

Riječ “solsticij” potiče od latinskih riječi koje znače “Sunce stoji”, jer tada Sunce izgleda kao da stoji na najnižoj tački neba.

Iako je dan najkraći, od ovog trenutka Sunce ponovo počinje rasti, a dani će se postepeno produžavati sve do kraja juna,pišu Vijesti

Ljudi kroz historiju obilježavaju solsticijume raznim običajima i spomenicima, poput Stonehengea, čija arhitektura prati Sunčeve putanje tokom solsticija.

Solsticij nastaje zbog nagiba Zemljine ose. Tokom zimskog solsticija na sjevernoj hemisferi, Sunce napravi najkraću putanju, a noć traje najduže. Ove godine, zimski solsticij pada 21. decembra.

Za razliku od solsticija, ekvinocij označava trenutak kada su dan i noć gotovo jednaki jer Zemljina osa nije nagnuta ni prema Suncu ni od Sunca.

Proljetni ekvinocij obično pada između 19. i 21. marta, a jesenji između 21. i 24. septembra.

