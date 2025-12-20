Putin se oglasio o NIS-u na press konferenciji: Vjerujem da će Beograd ispuniti svoje obaveze

Ruski predsjednik Vladimir Putin više od dvije decenije održava godišnju konferenciju za novinare, na kojoj javnosti u Rusiji i inostranstvu predstavlja svoje političke poglede i analize.

Novinar iz Srbije je tokom konferencije podsjetio predsjednika Rusije da kompanija NIS, zajedničko preduzeće Rusije i Srbije, trpi posljedice zbog zapadnih sankcija. Pitao je kako predsjednik komentariše ovu situaciju?

– Što se tiče NIS-a, pritisak zapadnih sankcija se nastavlja, a to je pokazatelj političke moći. Moskva pretpostavlja da će Beograd ispuniti svoje obaveze, a obje zemlje će realizovati brojne druge projekte – kazao je Putin ne želeći da širi ovu temu.

Podsjetimo, ranije danas predsjednik Rusije izjavio je za Sputnjik da zna šta se događa sa kompanijom NIS i da se nada da će se naći zajedničko rješenje.

– Znamo šta se događa sa kompanijom NIS. Imamo međudržavni sporazum i polazimo od toga da će prijateljsko srpsko rukovodstvo to imati u vidu. Imamo predstavu u kom pravcu želimo da zajedno idemo dalje. Radimo na tome i nadam se da ćemo naći potrebno rješenje – rekao je ruski predsjednik, prenosi Sputnjik.

On je rekao i da se bez obzira na spoljašnju težnju da se poboljšaju odnosi da se nastavlja sankcioni pritisak kao način pokazivanja sile, prenosi srpski servis Raša tudej.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

– Moskva polazi od toga da će Beograd ispuniti preuzete obaveze i da će Rusija i Srbija realizovati brojne druge zajedničke projekte – rekao je on.

Facebook komentari