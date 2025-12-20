Biznis

Putin se oglasio o NIS-u na press konferenciji: Vjerujem da će Beograd ispuniti svoje obaveze

Objavljeno prije 41 minuta

Obje zemlje će realizovati brojne druge projekte, kazao je Putin

Ruski predsjednik Vladimir Putin više od dvije decenije održava godišnju konferenciju za novinare, na kojoj javnosti u Rusiji i inostranstvu predstavlja svoje političke poglede i analize.

Novinar iz Srbije je tokom konferencije podsjetio predsjednika Rusije da kompanija NIS, zajedničko preduzeće Rusije i Srbije, trpi posljedice zbog zapadnih sankcija. Pitao je kako predsjednik komentariše ovu situaciju?

– Što se tiče NIS-a, pritisak zapadnih sankcija se nastavlja, a to je pokazatelj političke moći. Moskva pretpostavlja da će Beograd ispuniti svoje obaveze, a obje zemlje će realizovati brojne druge projekte – kazao je Putin ne želeći da širi ovu temu.

Podsjetimo, ranije danas predsjednik Rusije izjavio je za Sputnjik da zna šta se događa sa kompanijom NIS i da se nada da će se naći zajedničko rješenje.

– Znamo šta se događa sa kompanijom NIS. Imamo međudržavni sporazum i polazimo od toga da će prijateljsko srpsko rukovodstvo to imati u vidu. Imamo predstavu u kom pravcu želimo da zajedno idemo dalje. Radimo na tome i nadam se da ćemo naći potrebno rješenje – rekao je ruski predsjednik, prenosi Sputnjik.

On je rekao i da se bez obzira na spoljašnju težnju da se poboljšaju odnosi da se nastavlja sankcioni pritisak kao način pokazivanja sile, prenosi srpski servis Raša tudej.

– Moskva polazi od toga da će Beograd ispuniti preuzete obaveze i da će Rusija i Srbija realizovati brojne druge zajedničke projekte – rekao je on.


