Javnost bijesna: Žena snimljena kako krade kutiju Pomozi.ba u Gradačcu

U Gradačcu je 9. augusta zabilježena krađa koja je izazvala snažne reakcije građana…
Incident se dogodio u jednoj stomatološkoj ordinaciji, gdje je žena otuđila kutiju s novcem namijenjenim humanitarnoj organizaciji Pomozi.ba.
Na snimku nadzorne kamere, koji se ubrzo proširio društvenim mrežama, vidi se kako žena pokušava prekriti senzor alarma maramicom, vjerujući da se radi o sigurnosnoj kameri. Međutim, prava kamera bila je postavljena na drugoj strani prostorije i zabilježila je cijeli događaj.
Iz ordinacije su pojasnili da je novac bio prikupljan za pomoć najugroženijima, a krađa je izazvala posebno ogorčenje jer se radi o sredstvima namijenjenim humanitarnim svrhema.
Građani su putem društvenih mreža pozvali na brzu reakciju nadležnih i odgovornost počiniteljice, ističući da je riječ o djelu koje direktno pogađa one kojima je pomoć najpotrebnija, pišu Vijesti.ba.