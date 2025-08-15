Javnost bijesna: Žena snimljena kako krade kutiju Pomozi.ba u Gradačcu

U Gradačcu je 9. augusta zabilježena krađa koja je izazvala snažne reakcije građana…

Incident se dogodio u jednoj stomatološkoj ordinaciji, gdje je žena otuđila kutiju s novcem namijenjenim humanitarnoj organizaciji Pomozi.ba.

Na snimku nadzorne kamere, koji se ubrzo proširio društvenim mrežama, vidi se kako žena pokušava prekriti senzor alarma maramicom, vjerujući da se radi o sigurnosnoj kameri. Međutim, prava kamera bila je postavljena na drugoj strani prostorije i zabilježila je cijeli događaj.

Iz ordinacije su pojasnili da je novac bio prikupljan za pomoć najugroženijima, a krađa je izazvala posebno ogorčenje jer se radi o sredstvima namijenjenim humanitarnim svrhema.

Građani su putem društvenih mreža pozvali na brzu reakciju nadležnih i odgovornost počiniteljice, ističući da je riječ o djelu koje direktno pogađa one kojima je pomoć najpotrebnija, pišu Vijesti.ba.

