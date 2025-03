Zemljotres zatresao BiH. Jeste li ga osjetili?

Zemljotres jačine 3,2 stepena po Rihteru pogodio je Hercegovinu, javlja EMSC, prenosi Crna-hronika.

Epicentar je bio 27 kilometara sjeverno od Bileće.

#Earthquake (#zemljotres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.2 || 27 km N of #Bileća (Bosnia & Herzegovina) || 4 min ago (local time 09:50:34). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/luuHvPir6h

— EMSC (@LastQuake) March 3, 2025