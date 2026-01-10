Najpoznatiji bh. novinar Senad Hadžifejzović se vratio i objasnio dramatične razloge odsustva sa ekrana

Senad Hadžifejzović, vlasnik Face TV-a i jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica u Bosni i Hercegovini, nakon više od dva mjeseca izbivanja ponovno se pojavio u programu, a večeras je otkrio i razlog svog nestanka s malih ekrana.

Kako je rekao u Centralnom dnevniku, šanse da preživi bile su minimalne, a život su mu spasili liječnici u Sloveniji, ponajprije u Univerzitetskom kliničkom centru Ljubljana.

– Jedna rutinska kontrola, u jednom medicinskom centru u Sloveniji kojem svoje zdravlje i povjerenje dajem već dvadeset godina, pretvorila se u horor, pakao i užas – započeo je Hadžifejzović.

Dodao je kako je, iz pravnih razloga, odlučio ne navoditi o kojoj je zdravstvenoj ustanovi riječ, ali da smatra svojom profesionalnom i ljudskom obvezom da, nakon svega što je prošao, javnosti prenese iskustvo kako se nešto slično ne bi ponovilo drugima.

– Da, u pitanju je bio život – naglasio je.

Nakon tog, kako ga je opisao, horora, započela je borba za njegov život u drugim zdravstvenim ustanovama u Sloveniji. Unatoč teškim prognozama, liječnici i medicinsko osoblje nisu odustali.

– Deseci liječnika, kirurga i medicinskih radnika, ljudi s nevjerojatnim iskustvom, učinili su sve da ostanem živ. I uspjeli su – za 24 sata – rekao je Hadžifejzović, javno zahvalivši svima koji su sudjelovali u njegovu liječenju.

Posebno je istaknuo Hitnu pomoć Bled, Urgentni centar Jesenice, Univerzitetski klinički centar Ljubljana te Kliniku abdominalne kirurgije UKC-a Ljubljana, gdje ga je operirao profesor dr. Mirko Omejc.

Zahvalio je i liječnicima Dragoju Draganu Stanisavljeviću i Muhamedu Ikanoviću, istaknuvši kako su obojica podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, što je, kako je rekao, još jedan dokaz otvorenosti slovenskog zdravstvenog sustava.

Na kraju je uputio poruku koja je snažno odjeknula u javnosti:

– Nakon svega što sam prošao i transfuzija krvi koje sam primio, mogu otvoreno reći – uredite Bosnu i Hercegovinu kao što je uređena dežela Slovenija.

