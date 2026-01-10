BiH

U Bosni sutra djelimično razvedravanja tokom dana, u Hercegovini sunčano

Objavljeno prije 56 minuta

U Bosni se sutra očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanja tokom dana. U Hercegovini pretežno sunčano.

 Nebo - InfoSvijet

U jutarnjim satima i tokom prijepodneva u većem dijelu Bosne se očekuje slab snijeg. Poslije podne i tokom noći, ponegdje na istoku Bosne, povremeno može biti slabog snijega. Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u Bosni od -8 do -2, na jugu od 0 do 5 stepeni,pišu Vijesti

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim snijegom. Temperatura zraka između -6 i -3 stepena.

Danas je bilo oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini i snijegom u Bosni.

Temperature zraka u 14 sati: Sarajevo, Bijeljina, Prijedor, Srebrenica 1 stepen; Tuzla, Banja Luka, Doboj 2; Livno 3; Bileća 4; Mostar 5 i Trebinje 9 stepeni, saopćeno je iz FHMZ-a.


