U Bosni sutra djelimično razvedravanja tokom dana, u Hercegovini sunčano

U jutarnjim satima i tokom prijepodneva u većem dijelu Bosne se očekuje slab snijeg. Poslije podne i tokom noći, ponegdje na istoku Bosne, povremeno može biti slabog snijega. Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u Bosni od -8 do -2, na jugu od 0 do 5 stepeni,pišu Vijesti

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim snijegom. Temperatura zraka između -6 i -3 stepena.

Danas je bilo oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini i snijegom u Bosni.

Temperature zraka u 14 sati: Sarajevo, Bijeljina, Prijedor, Srebrenica 1 stepen; Tuzla, Banja Luka, Doboj 2; Livno 3; Bileća 4; Mostar 5 i Trebinje 9 stepeni, saopćeno je iz FHMZ-a.

Facebook komentari