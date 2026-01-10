Objavljena detaljna prognoza za naredne dane: Prvo stiže sunce, pa ponovo oblaci… Koliko će zaista otopliti?

U Bosni se drugog dana vikenda očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanja tokom dana. U Hercegovini pretežno sunčano. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva u većem dijelu Bosne se očekuje slab snijeg.

Poslije podne i tokom noći, ponegdje na istoku Bosne, povremeno može biti slabog snijega. Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u Bosni od -8 do -2, na jugu od 0 do 5 stepeni.

U ponedjeljak, 12. januara, u većem dijelu zemlje sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana ili večeri. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -13 do -6, na jugu do -2, a dnevna od -6 do 0, na jugu do 3 stepena.

U utorak, 13. januara, pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 3, a dnevna od 3 do 9 stepeni.

U srijedu, 14. januara, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, a dnevna od 4 do 10, u sjevernim područjima Bosne do 12 stepeni, saopćeno je iz FHMZ-a.

Povećane opasnosti od obrušavanja snijega i ledenica s krovova zgrada u Sarajevu

Na mnogim objektima u Sarajevu, zbog niskih temperatura i snježnih padavina, formirale su se ledenice koje prestavlaju opasnost za građane. Zbog povećane opasnosti od obrušavanja snijega i ledenica s krovova stambenih i poslovnih zgrada, iz Kantonalne uprave civilne zaštite KS ukazuju na neophodnost pojačanog opreza.

Građanima se savjetuje da izbjegavaju kretanje i zadržavanje u neposrednoj blizini objekata s čijih nadstrešnica može pasti snježni nanos ili led.

