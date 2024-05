BiH izmislila milionski biznis sa obilježavanjem goriva…

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH na čelu sa ministrom Stašom Košarcem ponovo je u proceduru uputilo Pravilnik o obaveznom markiranju goriva kojim se uvodi veća kontrola u ovu oblast, ali i obezbjeđuju milioni firmama koje će se baviti ovim poslom zbog čega će gorivo na kraju vjerovatno biti skuplje.

Ovaj dokument pojavljuje se opet, godinu dana nakon što prvobitno nije usvojen u Savjetu ministara BiH zbog nekoliko spornih odredbi, među kojima je i ona koja daje prevelika ovlaštenja ministru.

Po pravilniku koji je u fazi konsultacija svi uvoznici su u obavezi da prilikom uvoza u zemlju obilježe gorivo markerom, odnosno nevidljivom tečnošću koja se nakon dodavanja u gorivo vidi samo preko posebnih uređaja.

Cijene će propisivati firma koja bude vršila markiranje

Uslugu markiranja vršiće organizacija izabrana na javnom pozivu. Ona će proizvoditi i skladištiti markere, označavati gorivo, obezbijediti uređaje za kontrolu te uspostaviti automatizovani informacioni sistem za upravljanje.

Sa njima će biti potpisan desetogodišnji ugovor uz mogućnost produženja na još pet godina. Cijene će propisivati sami, s tim da saglasnost na cjenovnik mora dati resorno ministarstvo.

Iako cijene nisu poznate, jasno je da se radi o milionskom poslu. Primjera radi, u Srbiji, gdje ovaj sistem funkcioniše već deset godina, od uvoznika se za 1.000 litara goriva naplaćuje 280 dinara ili oko 4,5 KM. Oni to dalje fakturišu vozačima.

Zvanični podaci pokazuju da je u Bosnu i Hercegovinu od januara do marta ove godine uvezeno 231.592 tone goriva, dovoljno da se nasluti obim ovog novouspostavljenog biznisa.

Inače, plan je da se markiranje uvezenog goriva izvodi na carinskim i graničnim prelazima, prije podnošenja dokumenata za puštanje goriva u promet.

Postupak se pokreće na zahtjev uvoznika, gdje organizacija ima rok od 24 sata da markira gorivo i da za tu uslugu izda potvrdu koja se dalje prilaže uz carinsku deklaraciju. Tom prilikom se vrši i kontrola markiranja od strane inspekcijskog tijela koje će biti formirano u sklopu organizacije.

Sa druge strane, nadležne entitetske inspekcije po službenoj dužnosti uvijek mogu kontrolisati gorivo i koncentraciju markera. Takođe, kontrolisaće i organizaciju.

Gorivo koje ne ispunjava propise može biti trajno oduzeto i uništeno, ili se njegova prodaja može privremeno zabraniti.

Kazne za one koji ne budu poštovali pravila su poprilično velike. Tako uvozniku koji propusti da markira gorivo prijeti kazna od 30.000 maraka, a za ponovljeni prekršaj i do 50.000 KM.

“Svrha donošenja pravilnika je spriječiti stavljanje nekvalitetnih goriva na tržište. Kroz precizno praćenje i označavanje goriva, želi se osigurati da samo kvalitetna goriva budu dostupna potrošačima”, kažu u ministarstvu obrazlažući ovu odluku.

Tvrde da sistem markiranja goriva osigurava da svi subjekti na tržištu goriva posluju pod istim pravilima, čime se postiže fer konkurencija.

“Kvalitetno gorivo smanjuje emisije štetnih tvari, što je važno za zaštitu okoline i zdravlja ljudi. Povećanje povjerenja potrošača u kvalitet goriva će se obezbjeditii kroz transparentno označavanje goriva i omogućavanje potrošačima da budu sigurni u kvalitet proizvoda koji kupuju”, zaključuju oni.

Savić: Kazne nesrazmjerne

Distributeri nafte za sada na cijelu priču gledaju sa rezervom. Ne sumnjaju da će doći do pozitivnih efekata na tržištu, ali imaju brojne nedoumice.

“Na primjer, propisano je da se gorivo markira na granicama, a otvaranje cisterni je zabranjeno zbog bezbjednosti. Ono bi se moralo markirati u rafinerijskim uslovima”, smatra Đorđe Savić, predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske.

Takođe, smatra da kazne nisu srazmjerne.

“Distrubuteru je predviđena kazna od 30.000 maraka, a onog koji markira 20.000 KM iako on koristi nanotehnologiju u koju mi nemamo uvid. Smatramo da je naša sudbina u njihovim rukama i da bi kazne za njih trebale biti i do pet puta veće”, kazao je Savić.

Zbog svega, on predlaže da se u cijeli projekat ide testno, godinu do dvije kako bi se utvrdilo može li on dati efekte ili ne.

Inače, markiranje goriva kao vid kontrole se ne sprovodi u Evropskoj uniji.

Međutim, kako je pisao portal detektor.ba to je uslov koji postavlja Rusija kako bi BiH bila primljena u Svjetsku trgovinsku organizaciju.

