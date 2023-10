ODGODITE IZLETE U PRIRODI: OBJAVLJENA PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U ostatku zemlje pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima kiša se očekuje na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, a u ostatku dana i tokom noći širom zemlje. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni, a u Hercegovini južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 23 stepeni.

Sutra je u većem dijelu zemlje pretežno sunčano vrijeme, uz postepeno naoblačenje u drugom dijelu dana. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab do umjeren u istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen.

Sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme. U jutranjim satima slaba kiša je moguća na jugu Hercegovini. Vjetar slab primjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 11 do 17, na jugu do 21 stepen.

U srijedu je oblačno vrijeme. Prije podne slaba kiša je moguća na sjeveru Hercegovine, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, a prema kraju dana i tokom noći u većini područja. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 11, na jugu do 14, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. prenosi hayat

