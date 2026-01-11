Gotova sezona za zvijezdu Liverpula

Liverpul (Liverpool) je dobio novi ozbiljan udarac u nastavku sezone, jer će mladi desni bek Konor Bredli (Conor Bradley) zbog teške povrede koljena propustiti ostatak takmičarske godine.

Povreda je nastala u četvrtak tokom derbija s Arsenalom, koji je završen bez golova, a 22-godišnji defanzivac u narednim danima bit će podvrgnut operativnom zahvatu zbog oštećenja kosti i ligamenata.

Iako iz kluba navode da nije došlo do pucanja prednjeg križnog ligamenta, britanski mediji tvrde da je sezona za igrača praktično završena.

Dodatnu pažnju izazvala je kontroverzna scena iz sudijske nadoknade, kada ga je Gabriel Martineli (Martinelli) odgurnuo dok je ležao povrijeđen na travnjaku. Brazilac je dobio žuti karton, a Engleski nogometni savez odlučio je da neće biti dodatnih sankcija.

