Obaveza bez uporišta u zakonu: Zašto građani plaćaju “zdravstvene markice”

Godišnja premija zdravstvenog osiguranja, poznata i kao „markica“ zamjenjuje plaćanje participacije za dio zdravstvenih usluga. Formalno se vodi kao „dobrovoljna”, ali u praksi postaje obavezna jer bez nje građani moraju plaćati participacije za svaku uslugu. Iznos premije varira između kantona.

Razlike u kantonima

I dok u Kantonu Sarajevo, Posavskom i Bosansko-podrinjskom kantonu građani ne plaćaju „zdravstvene markice“, u Unsko-sanskom plaćaju 5 KM, u Hercegovačko-neretvanskom i Zapadno-hercegovačkom 20 KM, u Zeničko-dobojskom 25 KM, u Srednjobosanskom 29 KM i Kantonu 10 plaćaju 30 KM. U Tuzlanskom kantonu građani su oslobođeni plaćanja markice jer kantonalna vlast plaća umjesto njih.

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić potpisao je sporazum kojim je i za 2026. godinu osigurano oslobađanje građana od plaćanja premije obaveznog zdravstvenog osiguranja, poznate kao „zdravstvena markica“.

– Ovim dokumentom definisano je da će Vlada Tuzlanskog kantona, umjesto građana, Zavodu zdravstvenog osiguranja uplatiti 500.000 KM. Sredstva će biti usmjerena ka jačanju i poboljšanju zdravstvenih usluga, a građani Tuzlanskog kantona oslobođeni dodatnih troškova – poručio je premijer Halilagić prilikom potpisivanja.

Iz Ministarstva zdravstva Federacije BiH za „Avaz“ je rečeno da su odluke donosili kantoni.

Zakon nalaže

– S obzirom na podijeljene nadležnosti u oblasti zdravstva između Federacije BiH i kantona, pojedini kantoni su u skladu sa svojim potrebama i specifičnostima donijeli odluke o premiji zdravstvenog osiguranja kojima se uplatnici godišnje premije oslobađaju plaćanja participacije prilikom korištenja zdravstvene zaštite – naveli su iz Ministarstva.

Plaćanje participacije i njena visina definisani su Zakonom o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH. Premija koja se naplaćuje u većini kantona, dakle, nema nikakvo direktno uporište u ovom zakonu.

Ono što je posebno problematično jeste i različit iznos premija između kantona, što dovodi do direktne diskriminacije pacijenata koji istu uslugu plaćaju različito samo zbog toga što žive na drugom mjestu.

Ured za reviziju

Ured za reviziju FBiH više puta je upozorio da zavodi ne mogu samostalno uvoditi novčane obaveze građanima bez zakonskog temelja. Ono što je važno naglasiti jeste da premija nije propisana kantonalnim zakonima, već samo odlukama upravnih vijeća zavoda, što je pravna siva zona. Da bi bila zakonita, potrebno je donijeti poseban zakon o dopunskom zdravstvenom osiguranju, koji bi jasno regulirao prava, iznose i nadzor.

