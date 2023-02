Proizvodnja na izdisaju: Provjerili smo koliko košta litar mlijeka u FBiH i RS

U proteklom periodu građani svjedoče enormnim povećanjima cijena namirnica, dok plate i penzije ostaju skoro pa iste,piše Avaz.

Na policama u marketima nema namirnice čija cijena nije porasla za duplo, a jedan od problema jeste i to što su nabavne cijene ostale minimalne.

Provjerili smo otkupnu cijenu mlijeka u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

Litar mlijeka u marketu košta više od dvije marke, a Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH, kaže da je proizvodnja mlijeka postala neisplativa.

– Sada je na terenu negdje između 0,70 feninga do jedne marke, i to za ekstra kvalitet. Prosječeno je to nekih 0,70 do 0,80 feninga – navodi Bićo.

Nemoguće pokriti troškove

Dodaje i to da su vanjska poskupljenja, imputi koji idu u poljoprivredu učinili svoje, te otežali proizvodnju i doveli u pitanje opstanak brojnih proizvođača.

– Nema tu više računice, ni blizu, praktično ni sa poticajima kada se isplati, ne može da pokrije troškove proizvodnje – kazao je Bićo.

Dodao je i to da otkupna cijena sirovog mlijeka na farmi ne može pokriti čak ni troškove proizvodnje.

Miljan Erbez, stručni saradnik Udruženju poljoprivrednih proizvođača, mljekara u RS-u kaže da su svi vanjski imputi uticali na cijenu mlijeka.

– Tako je i mlijeko sa nekih 0.65 feninga otišlo na marku, znači 40 posto, dok su neki drugi imputi porasli za 330 posto. Sada se sve to ustabililo, ali idalje je đubrivo, u prosjeku 2.8 posto skuplje – kaže Erbez.

Dodaje da cijena sirovog mlijeka s farme, iznosi od 0.85 feninga do jedne marke po litru.

– Nekada je cijena mlijeka činila 60 posto one cijene koja je bila za kupce, sada čine 30 posto do 40 posto. Zatim se pitamo gdje nestaje ta razlika, jer imamo mlijeka koja koštaju i po 2.80 i slično – pojašnjava naš sagovornik.

Farmeri u nikad goroj poziciji

Farmeri su bezizlaznoj poziciji, mišljenja je Erbez, jer kako kaže samo članovi Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara u RS-u, proizvedu 44 miliona litara mlijeka.

– Mi smo samo kroz mlijeko platili 18,77 miliona maraka PDV-a, dobili smo povrat kroz premije 11 miliona i kroz dionice milion do dva, znači državi smo ostavili najmanje 5 miliona KM – rekao je na kraju Miljan Erbez.

