Opštine na rubu propasti, ekonomija u sjeni politike

To je jedan od razloga sve izraženijih migracija, zbog kojih Bosna i Hercegovina polako postaje zemlja staraca, piše BHRT.

Prirodno bogatstvo poput šuma i voda koje ne služe za otvaranje novih radnih mjesta, deficit medicinskog kadra, loša putna komunikacija, sve manje djece u školama.To su samo neke od zajedničkih karakteristika malih i nerazvijenih opština u BiH. Život u onim smještenim uz entitetsku liniju posebno je težak.Skikovit je primjer Istočnog Mostara koji se prije rata nije ni zvao opštinom.Nekadašnju mjesnu zajednicu Zijemlje sada finansira Vlada Republike Srpske, dok privremeno egzistira naslanjajući se na Federaciju BiH. Nekategorisani dijelovi puta nikome nisu prioritet, prenosi BHRT.

BOŽO SJERAN, načelnik Istočnog Mostara

“Mi se uglavnom bavimo poljoprvredom, stočarstvom i to prodajemo u Mostaru. Ima jedan dio puta koji moramo preći, a koji je nakategorizovan. Iako povezuje dva regionalna puta, niko ga ne smatra prioritetom. A nama bi to puno značilo”.

Iz Vlade Republike Srpske saopšeno je u decembru da je nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama izdvojeno 750.000 KM, što u ukupnom zbiru za prošlu godinu iznosi 3.000.000 KM. U Federaciji BiH ta komunikacija se odvija preko kantona, i premijer Novalić ocjenjuje je uspješnom.

FADIL NOVALIĆ, premijer Federacije BiH

“Mi doznačimo novac kantonima.Sad smo im dali 39 milona. Kantoni će to rasporediti. Što niže ide novac, to je iskorišteniji i to je bolje”.

Jednokratna novčana pomoć ne znači mnogo ukoliko ne bude stvoren bolji poslovni ambijent za otvaranje radnih mjesta, poput poreskih olakšica, stav je poslovne zajednice.

ADNAN SMAILBEGOVIĆ, predsjednik Udruge poslodavaca FBiH

“Ako vi u jednoj općini riješite upotrebnu dozvolu za dva dana, a u drugoj ne možete za dvije gopdine. Normalno je da idete u prvu. Puno je primjera”.

Ćamil Duraković, potpredsjednik Republike Srpske kaže da su ekonomske teme godinama u sjeni onih o kojima saglasnosti nema, što smatra pogrešnim. Upravo tu vidi razlog nazatka nekih opština i regija, kao što je podrinjska iz koje dolazi.

ĆAMIL DURAKOVIĆ, potpredsjednik Republike Srpske

“Ne samo Srebrenica,cijeli taj region, i Srebrenica kao najsenzibilnije mjesto i za Bošnjake i za Srbe i sve ostale stalno je predmet političkih neslaganja, umjesto da vidimo šta možemo zajedno uraditi nekim naprednim političkim dijalogom, a ne da se takmičimo ko je koliko puta negirao nešto ili potvrdio nešto.

Poređenjem posljednjih zvaničnih podataka i popisa stanovništva od prije gotovo deceniju, procjena je da se broj stanovnika u međuvremenu smanjio za više od 152 300 ili 4,31 posto, piše BHRT.

