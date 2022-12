Ništa od snijega? Nedim Sladić jednom rečenicom kazao kakvo će vrijeme biti ove sedmice

Napisao je samo jednu rečenicu, a da se zaključiti da snijeg ne možemo očekivati

Federalni hidrometeorološki zavod za danas je u našoj zemlji najavio umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno može pasti malo kiše na području Hercegovine, Krajine i jugozapada Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 8 i 13°C, na jugu zemlje do 17°C.

U utorak će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu zemlje. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 7 do 13, na jugu do 16 °C.

Oblačno vrijeme sa kišom će biti i u srijedu. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 7 do 12, na jugu do 14 °C.

U četvrtak ponovo oblačno sa kišom. U jutarnjim satima padavine u većem dijelu zemlje, a u ostatku dana uglavnom u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 9 do 14, na jugu do 16 °C. prneosi “Radiosarajevo“.

