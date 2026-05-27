Ovaj kolač je zaludio internet: Svi traže recept nakon prvog zalogaja!

Postoje kolači koji nestanu sa stola za nekoliko minuta, a upravo je ovaj jedan od njih. Mekani čokoladni biskvit, lagana krema i savršena kombinacija ukusa čine ga desertom kojem je teško odoljeti. Idealan je za goste, rođendane ili vikend uz kafu, a najbolji dio je što se priprema veoma jednostavno.

Sastojci za biskvit:

2 jaja

150 g šećera

100 ml ulja

100 ml mlijeka

200 g brašna

13 g praška za pecivo

100 g otopljene čokolade

Sastojci za kremu:

1 l mlijeka

2 kesice pudinga od vanilije

100 g šećera

3 supene kašike griza

6–7 kašika mljevenih pečenih lješnjaka

slag pjena u prahu

Priprema:

Umutite jaja i šećer, zatim dodajte ulje i mlijeko. Umiješajte brašno i prašak za pecivo, pa na kraju dodajte otopljenu čokoladu. Smjesu izlijte u pleh i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 20 minuta.

Za kremu u dio mlijeka razmutite puding, šećer i griz, a ostatak mlijeka stavite da prokuha. Kada mlijeko provri, dodajte pripremljenu smjesu i kuhajte dok se krema ne zgusne. U toplu kremu dodajte slag pjenu u prahu i dobro izmiješajte, zatim dodajte mljevene pečene lješnjake.

Kremu rasporedite preko ohlađenog biskvita i kolač ostavite da se dobro ohladi prije serviranja.

Rezultat je kremast, bogat i nevjerovatno ukusan kolač koji će svi tražiti ponovo.

