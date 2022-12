Sarajevska Vijećnica večeras je obasjana bojama zastave BiHi simbolom Oružanih snaga uz čestitku: “Sretan Dan Oružanih snaga BiH”.

Čestitku je na Facebooku podijelio NATO BiH uz poruku “Zajedno jači”.

“Danas slavimo, Oružane snage – one su Oružane snage BiH svih naroda, i građana, to narod doživljava. Oružane snage nisu ni bošnjačke, ni srpske, ni hrvatske, niti ostalih. To je najveća vrijednost”, rekao je danas zamjenik ministra odbrane Mijo Krešić, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari