Astrolozi upozoravaju: “Vučji Mjesec” stiže 3. januara…

Na samom početku 2026. godine, već 3. januara, dolazi do snažne lunarne pojave – Punog Mjeseca u znaku Raka, poznatog i kao “Vučji Mjesec”. Ova lunacija tradicionalno simbolizuje emocionalnu kulminaciju, ali i nagovještaj unutarnjih prevrata, introspekcije i potrebe za emocionalnim čišćenjem. Riječ je o astrološkom trenutku koji se događa već u prvim danima januara, a koji snažno utiče na atmosferu i psihološki ton kojim godina započinje.

Puni Mjesec u znaku Raka

Rak je znak kojim vlada sam Mjesec i simbolizuje dom, sigurnost, majčinsku energiju, pripadnost, intuiciju i osjećajnu dubinu. Kada se pun Mjesec odvija upravo u ovom znaku, njegova se emocionalna snaga višestruko pojačava. Rak aktivira duboko ukorijenjene potrebe za toplinom, prihvaćanjem i emocionalnom stabilnošću. U takvom trenutku osjećaji postaju jači, ranjivosti izraženije, a sjećanja na prošlost mogu se iznenada vratiti u prvi plan, pernosi Index.hr.

Pun Mjesec u Raku ne djeluje samo kao kulminacija emotivnog procesa, već i kao poziv na zatvaranje emocionalnih poglavlja koja više ne služe svrsi. Mnogi se u ovom periodu suočavaju s osjećajima koji su bili potisnuti, zanemareni ili izbjegavani. To može uključivati stare zamjerke, neizrečene riječi, emocionalne gubitke ili spoznaje koje dugo nisu bile priznate ni sebi, ni drugima.

Emocionalno čišćenje na početku godine

Početak godine često se povezuje s novim odlukama i planovima. Ipak, prije nego što se započne novo poglavlje, važno je očistiti ono staro. Ova lunacija snažno potiče upravo taj proces. Idealno je vrijeme za tišinu, refleksiju i donošenje emocionalnih zaključaka. U astrološkom smislu, ovaj pun Mjesec djeluje poput simboličkog zrcala – ono što se pojavljuje u njemu zapravo je ono što treba priznati i otpustiti.

U danima oko 3. januara, mnogi mogu osjetiti pojačanu potrebu za mirom, osamljivanjem, kontaktom s bliskima, kao i osjetljivost na neriješene porodične teme. Takva emocionalna atmosfera može biti iscjeljujuća, ali i zahtjevna, jer otkriva ono što se dugo držalo ispod površine.

Trenutak povlačenja i istine

Znak Raka ne traži dramatične poteze, već istinsko emocionalno usklađivanje. Zato se ovaj pun Mjesec ne odražava nužno kroz spokljašnje promjene, već kroz unutarnje uvide i osjećajnu jasnoću. Njegova snaga nije u akciji, nego u prihvatanju – i u hrabrosti da se osjeti ono što boli, bez potrebe da se to odmah riješi.

Osobe koje su tokom prethodne godine bile pod pritiskom gubitaka, emocionalnih lomova ili osjećaja dezorijentisanosti, mogu pod uticajem ovog punog Mjeseca pronaći mir, zaključiti procese i krenuti u novu godinu s rasterećenjem i većom jasnoćom o vlastitim emocionalnim granicama..

