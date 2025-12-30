Uoči praznika: Danas isplata penzija

Ovo je druga isplata penzija u decembru jer je početkom mjeseca u zakonom propisanom roku isplaćena novembarska penzija, saopćeno je iz Ministarstva finansija RS.

Vlada Republike Srpske će, u skladu sa opredjeljenjem da podrži najstariju populaciju stanovništva, početkom 2026. godine izvršiti redovno usklađivanje penzija, koje će na osnovu obračuna i makroekonomskih pokazatelja biti povećane za oko 6,5 posto.

Iz resornog ministarstva podsjetili su da su u ovoj godini izvršena dva usklađivanja penzija, početkom godine za 6,25 posto, te redovno u avgustu za tri posto.

Usvojenim budžetom Republike Srpske za narednu godinu za penzije je namijenjeno 2.162.600.000 KM, što je više za 196,6 miliona KM nego u ovoj godini.

Prema podacima Fonda PIO, starosne penzije u strukturi isplaćenih čine 64 posto, porodične 24 posto, a invalidske 11,95 posto, dok su ostala prava 0,05 posto ukupno isplaćenih penzija, prenosi Novi.

