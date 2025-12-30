Sedmični horoskop do 4. januara: Otvaraju se vrata sreće – ovo će biti 3 najsretnija znaka

Provjerite šta očekuje vaš horoskopski znak u predstojećoj sedmici.

Ovan

LJUBAV: Rado biste zaveli osobu do koje vam je stalo, ali okolnosti nikako da se slože u tom pravcu. Ovih dana nisu isključene situacije kada se vi pod svaku cijenu nabacujete osobama suprotnog spola, ali one ne reagiraju prema vašim očekivanjima. Budite oprezni.

KARIJERA: Ljudi s kojima poslovno surađujete, a koji su vam nadređeni, mogli bi vas iznenaditi nekim sasvim novim i neočekivanim prijedlogom. U prvi tren nećete znati kako se postaviti, ali brzo ćete uvidjeti da se radi o dobroj prilici. Prihvatite suradnju.

ZDRAVLJE I SAVJET: Ne ulazite u rasprave.

Bik

LJUBAV: Postajete društveniji. Oni koji su još sami gotovo će sve slobodno vrijeme provoditi s prijateljima, a upravo preko njih mogli bi upoznati novu ljubav. Oni u vezama izlazit će zajedno na zanimljiva mjesta i rijetko će biti sami udvoje.

KARIJERA: Uvijek težite visokim ciljevima, a okolnosti, ljudi i događaji sada će vas u tome podržavati. Manji problemi mogu nastati zbog šefova. Uvažite različita mišljenja i pokušajte ih uskladiti sa svojim idejama. Moguće je postići kompromis.

ZDRAVLJE I SAVJET: Odmarajte se redovno.

Blizanci

LJUBAV: Moguće je da ćete osjetiti potrebu za malom distancom od voljene osobe ili će vaše ljubavno raspoloženje nakratko splasnuti. Ipak, ostat ćete raspoloženi za druženje i zabave. Novi kontakti ostat će na površnom nivou.

KARIJERA: Suradnje su dobro postavljene, posebno za nove projekte. Kombinirat ćete otvoren i zatvoren pristup, a neke stvari zadržat ćete za sebe jer vam to nalaže intuicija. Neki će se posvetiti završnim analizama i inventurama.

ZDRAVLJE I SAVJET: Budite umjereni i strpljivi.

Rak

LJUBAV: Pred vama su lijepi ljubavni dani s mnogo prilika za zbližavanja. Vaš društveni život bit će zanimljiv, a vi veseli i zadovoljni. Ako ste sami, nemojte sjediti kod kuće – idite među ljude, oni vas željno očekuju.

KARIJERA: Ozračje na radnom mjestu znatno će se poboljšati. Radit ćete s više lakoće, iako će posla biti sve više. Mnogi će biti blizu ostvarenja lijepih rezultata. Uslužne djelatnosti napreduju, a neki će radije raditi od kuće.

ZDRAVLJE I SAVJET: Bavite se sportom.

Lav

LJUBAV: Zbog povećane aktivnosti u drugim područjima života povremeno ćete morati odgoditi neki ljubavni susret. Poklon ili mala pažnja partneru pomoći će da se ne osjeti zapostavljeno. Samci će spajati korisno s ugodnim.

KARIJERA: Vjerojatno će vas češće nadgledati, ali vi ćete to ignorirati ili se praviti da ne primjećujete. Iako neugodno, to će se pokazati korisnim – dobit ćete dodatne bodove. Neki će se usavršavati.

ZDRAVLJE I SAVJET: Brinut ćete zbog finansija.

Djevica

LJUBAV: Malo je vjerojatno da ćete se opustiti. Iako bi vam to dobro došlo, vi i dalje želite sve po svome. Ako biste se samo malo prepustili, mnogo toga bi izgledalo ljepše. Razmislite o tome.

KARIJERA: Postavili ste jasne temelje i sada možete raditi mirnije. To vam odgovara. Samostalni poslovi i oni koji traže kreativnost posebno će napredovati.

ZDRAVLJE I SAVJET: Provedite više vremena u prirodi.

Vaga

LJUBAV: Konačno ćete uspjeti otvoriti svoje srce i riješiti se prepreka koje su vas sputavale. Bit će to napredak u vašem ljubavnom životu. Partner će vas podržati i razumjeti.

KARIJERA: Morat ćete se pozabaviti zaostalim sitnicama koje nisu završene. Iako dosadno, to je dio puta prema većim uspjesima.

ZDRAVLJE I SAVJET: Sitne financijske brige, ali prolazne.

Škorpija

LJUBAV: Očekuju vas mirni i stabilni dani. Ako je bilo napetosti, sada će se sve smiriti i komunikacija će se poboljšati. Samci će tražiti ozbiljnu, stabilnu vezu.

KARIJERA: Bićete prinuđeni brzo reagovati i donositi odluke na licu mjesta. Spretni ste, pa ćete se odlično snaći. Komunikacija s kolegama bit će dobra.

ZDRAVLJE I SAVJET: Mogući manji pad imuniteta.

Strijelac

LJUBAV: Povremene nesuglasice mogu nastati zbog vašeg temperamenta ili zbog sitnica. Suzdržite se od prejakih reakcija i fokusirajte se na ono što je važno.

KARIJERA: Na dnevni red vraćaju se stare teme ili suradnje s ljudima koji vam nisu bliski. Ostanite profesionalni – kasnije ćete biti zadovoljni sobom.

ZDRAVLJE I SAVJET: Boravite tamo gdje se osjećate dobro.

arac

LJUBAV: Bićete usmjereni na svakodnevne stvari i manje zahtjevni nego inače. Samci će ljubav pronaći spontano, bez pritiska.

KARIJERA: Sve bolje se povezujete s kolegama i stručnjacima. Dobit ćete nove informacije i otvoriti mogućnosti za buduće suradnje. Mnogi će putovati zbog posla.

ZDRAVLJE I SAVJET: Moguć posjet naporne rodbine.

Vodolija

LJUBAV: Bićete društveni i otvoreni, pa ako ste sami, mogli biste upoznati nekoga zanimljivog. Mogući su i manji troškovi zbog pokušaja da impresionirate osobu koja vam se sviđa.

KARIJERA: Radna atmosfera se poboljšava, a odnosi s kolegama postaju harmoničniji. Male finansijske brige su prolazne.

ZDRAVLJE I SAVJET: Pobrinite se za kondiciju.

Ribe

LJUBAV: U vašem odnosu vladat će mir i opuštenost. Bićete zadovoljni, ali pazite da se ne prilagođavate uvijek drugima. I vi imate pravo na svoje želje.

KARIJERA: Kombinirat ćete tihu, diplomatsku suradnju s aktivnim pristupom. Uspješno ćete balansirati između različitih ritmova rada.

ZDRAVLJE I SAVJET: Smanjite unos hrane i više se krećite, prenosi Novi.

