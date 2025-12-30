Kako spriječiti zimsko opadanje kose

Zašto kosa više opada zimi?
Tokom hladnih mjeseci vlasište se izlaže:
Suhoći zraka (zbog centralnog grijanja i niske vanjske vlage),
Manjem protoku krvi u vlasištu usljed hladnoće,
Stresu i nutritivnim promjenama koje dolaze s promjenom režima života u zimskom periodu.
Sve to može oslabi strukturu dlake, dovesti do loma ili ubrzanog opadanja.
Savjeti kako to spriječiti
1. Odaberi nježnu njegu kose
Koristi blage šampone i regenerator bez agresivnih hemikalija, posebno one koji su formulirani za suhu i oštećenu kosu. Izbjegavaj pretjerano često pranje jer to dodatno isušuje kosu i vlasište.
2. Vlaži kosu i vlasište
Suhi zrak itekako utiče na stanje kose:
koristi hidratantne maske i ulja (npr. argan, kokos ili ricinusovo ulje),
pravi tretmane jednom do dva puta sedmično,
nakon pranja nanesi leave-in regenerator ili serum koji zadržava vlagu.
3. Pravilna prehrana je važna
Zdrava kosa raste bolje ako organizam dobija dovoljno:
proteina (jaja, riba, meso, mahunarke),
vitamina A, C i E,
mineralnih supstanci poput cinka i gvožđa,
omega-3 masnih kiselina, koje jačaju korijen kose.
Dodavanje šarenog voća i povrća, orašastih plodova i ribe u jelovnik može pomoći i oporavku vlasišta.
4. Izbjegavaj pretjerano stiliziranje
Česta upotreba:
feniranja na jakoj temperaturi,
pegli i uvijača,
agresivnih proizvoda za stiliziranje,
može dodatno oštetiti kosu koja je već osjetljiva zimi. Ako koristiš ove uređaje, uključi toplotnu zaštitu i smanji temperaturu.
5. Zaštiti kosu vani i u zatvorenom
Kad izlaziš van:
nosi kapu ili maramu koja neće trljati vlasište i izazivati lom,
u zatvorenom prostoru koristi ovlaživač zraka ako je zrak jako suv.
6. Masaža vlasišta
Laganim masiranjem vlasišta prstima poboljšava se cirkulacija, što može stimulisati folikule i pomoći rast kose. Možeš to raditi uz nanošenje ulja nekoliko minuta dnevno.
Kada se obratiti stručnjaku?
Ako primijetiš naglo i izrazito opadanje kose, prorjeđivanje na tjemenu ili pojavu gubitka u “ćelave” zone, vrijedi se posavjetovati sa dermatologom ili trihologom. Oni mogu procijeniti da li je riječ o sezonskom opadanju ili o nekom drugom medicinskom uzroku koji zahtijeva specifično liječenje, prenosi Novi.