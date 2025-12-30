Kako spriječiti zimsko opadanje kose

Zašto kosa više opada zimi?

Tokom hladnih mjeseci vlasište se izlaže:

Suhoći zraka (zbog centralnog grijanja i niske vanjske vlage),

Manjem protoku krvi u vlasištu usljed hladnoće,

Stresu i nutritivnim promjenama koje dolaze s promjenom režima života u zimskom periodu.

Sve to može oslabi strukturu dlake, dovesti do loma ili ubrzanog opadanja.

Savjeti kako to spriječiti

1. Odaberi nježnu njegu kose

Koristi blage šampone i regenerator bez agresivnih hemikalija, posebno one koji su formulirani za suhu i oštećenu kosu. Izbjegavaj pretjerano često pranje jer to dodatno isušuje kosu i vlasište.

2. Vlaži kosu i vlasište

Suhi zrak itekako utiče na stanje kose:

koristi hidratantne maske i ulja (npr. argan, kokos ili ricinusovo ulje),

pravi tretmane jednom do dva puta sedmično,

nakon pranja nanesi leave-in regenerator ili serum koji zadržava vlagu.

3. Pravilna prehrana je važna

Zdrava kosa raste bolje ako organizam dobija dovoljno:

proteina (jaja, riba, meso, mahunarke),

vitamina A, C i E,

mineralnih supstanci poput cinka i gvožđa,

omega-3 masnih kiselina, koje jačaju korijen kose.

Dodavanje šarenog voća i povrća, orašastih plodova i ribe u jelovnik može pomoći i oporavku vlasišta.

4. Izbjegavaj pretjerano stiliziranje

Česta upotreba:

feniranja na jakoj temperaturi,

pegli i uvijača,

agresivnih proizvoda za stiliziranje,

može dodatno oštetiti kosu koja je već osjetljiva zimi. Ako koristiš ove uređaje, uključi toplotnu zaštitu i smanji temperaturu.

5. Zaštiti kosu vani i u zatvorenom

Kad izlaziš van:

nosi kapu ili maramu koja neće trljati vlasište i izazivati lom,

u zatvorenom prostoru koristi ovlaživač zraka ako je zrak jako suv.

6. Masaža vlasišta

Laganim masiranjem vlasišta prstima poboljšava se cirkulacija, što može stimulisati folikule i pomoći rast kose. Možeš to raditi uz nanošenje ulja nekoliko minuta dnevno.

Kada se obratiti stručnjaku?

Ako primijetiš naglo i izrazito opadanje kose, prorjeđivanje na tjemenu ili pojavu gubitka u “ćelave” zone, vrijedi se posavjetovati sa dermatologom ili trihologom. Oni mogu procijeniti da li je riječ o sezonskom opadanju ili o nekom drugom medicinskom uzroku koji zahtijeva specifično liječenje, prenosi Novi.

