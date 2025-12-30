Zašto veze pucaju baš tokom praznika?

Praznici bi trebalo da budu vrijeme mira i bliskosti, ali za mnoge parove upravo tada dolazi do najtežih svađa, pa čak i raskida.

Razlog nije u lampicama, poklonima ili slavlju, već u emocionalnom pritisku koji praznici pojačavaju i iznose na površinu sve ono što se tokom godine potiskuje, piše “Psihology Today”.

Psiholozi ističu da praznici nose snažna očekivanja o sreći, zajedništvu i “idealnom odnosu”. Kada realnost ne ispuni ta očekivanja, dolazi do frustracije.

Kako objašnjava Dr. Dženis Vilhauer, klinička psihološkinja i autorica, praznici često djeluju kao emocionalni pojačivač.

– Ako u vezi postoji nezadovoljstvo, praznici ga neće ukloniti. Oni samo povećavaju emocionalni intenzitet i ubrzavaju suočavanje sa problemima koje ljudi inače izbjegavaju – navodi dr Vilhauer.

Dodatno naglašava da praznici često razbijaju iluzije koje parovi održavaju tokom godine, jer tada provode više vremena zajedno i izlaze iz rutine.

– Tokom praznika partneri su češće zajedno, imaju manje distrakcija i više vremena za razmišljanje. To znači da se problemi koji su ranije bili potisnuti više ne mogu ignorisati – objašnjava dr Vilhauer.

Prema njenim riječima, upravo taj višak zajedničkog vremena i emocionalnog intenziteta dovodi do trenutka kada ljudi jasnije vide da li se u vezi osjećaju ispunjeno ili ne. Ako odgovor nije pozitivan, praznici često postaju okidač za ozbiljne razgovore ili konačne odluke.

Umor i stres brišu strpljenje

Kraj godine donosi pojačan stres – poslovne obaveze, organizaciju slavlja, putovanja i finansijske izdatke. Prema riječima psihologa, kada je osoba iscrpljena, njen prag tolerancije značajno opada. Sitne nesuglasice tada lako prerastaju u ozbiljne konflikte.

Dr Vilhauer na svom blogu ističe da u takvim okolnostima parovi često “reaguju impulsivno, umjesto promišljeno”, jer nemaju dovoljno mentalne energije za smirenu komunikaciju.

Novac i porodica kao glavni okidači

Strani stručnjaci navode da su novac i porodični odnosi dva najčešća razloga prazničnih svađa. Razlike u tome koliko treba potrošiti, gdje se ide za praznike i kako se dijeli vrijeme između porodica često dovode do sukoba, naročito ako te teme ranije nisu bile jasno definisane.

U istom tekstu “Psychology Today” navodi se da praznici vraćaju stare porodične obrasce ponašanja, što može dovesti do osjećaja zapostavljenosti ili nerazumijevanja kod partnera, prenosi Informer.

Zašto mnogi baš tada raskidaju?

Psiholozi objašnjavaju da praznici simbolično predstavljaju prekretnicu – kraj jedne godine i početak nove. Ljudi tada češće preispituju odnose i postavljaju sebi pitanje da li žele da u novu godinu uđu sa istim problemima.

Ako je veza već nestabilna, objašnjavaju stručnjaci, praznici često ubrzaju odluku koja se odavno formirala.

Praznici ne stvaraju probleme u vezi, oni ih samo razotkrivaju. Ako odnos ima čvrste temelje, praznični stres može se prevazići. Ako problemi već postoje, ovaj period često postaje trenutak istine, prenosi Avaz.

