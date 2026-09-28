Sergej Barbarez odabrao 11 Zmajeva koji će se suprotstaviti Rumuniji

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20:45 sati na Nacionalnom stadionu u Bukureštu igra meč drugog kola Lige nacija protiv selekcije RumunijeNakon što su prije tri dana izabranici Sergeja Barbareza osvojili vrijedan bod na gostovanju u Poljskoj (0:0), Zmajevi večeras traže novi pozitivan rezultat protiv rivala s kojim su od 2022. godine odigrali već četiri zvanična meča.

Odabrani početni sastavi

Selektori obje ekipe otkrili su karte za večerašnji okršaj, a Barbarez i George Hadži (Gheorghe Hagi) na teren izvode sljedećih 11 igrača:

Rumunija: Radu, Eissat, Dramogir, Olaru, Screiu, Burca, Mihaila, Birlgea, Stnaciu, Coubis, Ilie.

Bosna i Hercegovina: Zlomislić, Kolašinac, Muharemović, Katić, Tabaković, Gigović, Bašić, Memić, Mahmić, Alajbegović, Bajraktarević.

Ono što raduje bh. javnost uoči večerašnjeg meča jeste predstava iz prve utakmice u Varšavi, gdje su Zmajevi prikazali visoki presing, dinamiku i energičnost.

Od ekipe se očekuje da identičan pristup ponovi i na večerašnjem gostovanju u Bukureštu, ali uz bolju realizaciju u samoj završnici napada. Glavni sudija meča označit će početak utakmice u 20:45 sati,piše Avaz

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