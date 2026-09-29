Registracija vozila u BiH ide prema potpunoj digitalizaciji: Evo šta će se mijenjati za vozače

Riječ je o izmjenama podzakonskih akata proisteklih iz Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima, koje je ranije predstavio ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto. Paket promjena obuhvata registraciju i dokumentaciju vozila, ali i određena pravila vezana za uvoz automobila te obuku i polaganje vozačkih ispita.

Za vlasnike vozila najvidljivija promjena bit će novi oblik dokumenta o registraciji.

Umjesto sadašnje papirne saobraćajne dozvole, koja se prilikom produženja registracije ponovo ovjerava, planirano je uvođenje trajne polikarbonatne kartice. Po dimenzijama bi odgovarala ličnoj karti i vozačkoj dozvoli, a za njenu izradu bila bi zadužena IDDEEA.

Kartica bi nosila naziv „Potvrda o registriranju vozila“, a podaci na njoj ne bi se fizički mijenjali prilikom svake nove registracije. Produženje registracije evidentiralo bi se u informacionom sistemu, dok bi novu karticu bilo potrebno izdati tek kada dođe do promjene vlasnika vozila. Time bi prestala i potreba za godišnjim pečatiranjem dokumenta,piše AvazNova kartica zamišljena je kao sigurnosno znatno napredniji dokument. Trebala bi imati integrisani čip i mogućnost beskontaktnog očitavanja, kao i hologram sa državnim simbolima, UV zaštitu, mikrotekst, taktilne elemente i lasersku gravuru.

Na poleđini je predviđen i QR kod putem kojeg bi se mogla dodatno provjeravati autentičnost dokumenta i pristupati odgovarajućim podacima.

Još jedna promjena odnosi se na vlasničku knjižicu, koja bi bila potpuno ukinuta. Umjesto nje, kao dokaz vlasništva koristila bi se posebna potvrda koju izdaje nadležni MUP.

Manje dokumenata na šalteru

Novi sistem trebao bi promijeniti i način na koji građani završavaju samu registraciju.

Dokaz o plaćenom tehničkom pregledu i polisa osiguranja više se ne bi morali donositi u fizičkom obliku. Nadležni organi te bi informacije provjeravali direktno kroz povezane elektronske evidencije.

Sličan princip primjenjivao bi se i kod dijela dokumentacije za vozila kupljena od ovlaštenih distributera.

U tim slučajevima više ne bi bilo potrebno prilagati originalne carinske deklaracije, inostrane račune i njihove prijevode radi dokazivanja porijekla vozila.

Registracijske naljepnice dobijaju novu funkciju

Promjene neće obuhvatiti samo dokumente već i registracijske naljepnice.

Njihova cijena ostaje pet KM, ali bi se ubuduće razlikovale prema vrsti vlasništva nad vozilom.

Plava naljepnica bila bi predviđena za vozila fizičkih lica i privatnih kompanija, dok bi crvene naljepnice koristila službena vozila koja se finansiraju iz budžeta u Bosni i Hercegovini.

Upravo kod crvenih naljepnica predviđena je i dodatna mogućnost javne provjere. Skeniranjem QR koda građani bi mogli vidjeti kojoj instituciji pripada određeno službeno vozilo, uključujući podatak da li je riječ o instituciji na nivou općine, kantona, entiteta ili drugog nivoa vlasti. Naljepnice bi, osim QR koda, sadržavale i RFID čip.

Ta tehnologija predviđena je kao osnova za buduće usluge koje bi mogle uključivati automatsko evidentiranje i naplatu putarine ili parkinga.

Ako predložena rješenja budu realizovana prema sadašnjem planu, novi sistem registracijskih kartica i naljepnica trebao bi početi da se primjenjuje 1. januara 2028. godine.

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