Rumuni bijesni zbog scene nakon utakmice, Jovo Lukić u glavnoj ulozi

Golove za veliki trijumf Zmajeva postizali su redom Armin Gigović, Tarik Muharemović, Haris Tabaković i Ermin Mahmić.

Rumunski mediji ne štede tim slavnog Georgea Hadžija. Skoro cijeli tim je podbacio, a tamošnjim medijima je posebno za oko zapao jedan detalj nakon utakmice.

Odmah nakon utakmice kamere su uhvatile Andreja Kubișa kako se smije od uha do uha sa bh. napadačem Jovom Lukićem, koji je dobio šansu u drugom poluvremenu. Njih dvojica se jako dobro poznaju iz vremena koje su proveli zajedno u Klužu, a smijeh rumunskog fudbalera zasmetao je Rumunima s obzirom na bolan poraz njegove selekcije,pišu Vijesti

Lukić se tokom razgovora počeo smijati, a nakon nekoliko sekundi pridružio mu se i rumunski reprezentativac. Ovaj trenutak privukao je pažnju u rumunskim medijima uglavnom zbog trenutka u kojem se dogodio, odnosno debakla Rumuna. Inače, Kubiș bio je starter i ostao je na terenu tokom cijele utakmice, a na kraju je po “Flashscoreu“ ocijenjen sa 5,5, najnižom ocjenom koju su dobili rumunski igrači. Igrao je na poziciji desnog beka, iako je centralni defanzivac. Od ove sezone je član engleskog Linkolna.

S druge strane, Jovo Lukić, koji nastupa u Superligi Rumunije u dresu Kluža, u igru je ušao u 74. minuti umjesto Tabakovića, a u finišu je imao jednu priliku, ali njegov udarac je završio pored gola.

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