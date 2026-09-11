Stiže promjena vremena: Evo šta nas očekuje do kraja septembra

Bosnu i Hercegovinu u naredne dvije sedmice očekuje promjenjivo vrijeme, a prema trenutnim prognostičkim pokazateljima, smjenjivat će se kišni i stabilniji periodi.

Do 12. septembra zadržat će se nestabilnije vrijeme, uz češće pljuskove i osjetan pad temperatura zraka. Nakon toga slijedi kratkotrajna stabilizacija.

Nekoliko stabilnijih dana

Od 13. do 17. septembra očekuje se uglavnom suho i stabilnije vrijeme, iako će biti dosta oblaka. Temperature zraka trebale bi se kretati oko uobičajenih vrijednosti za sredinu septembra.

Jutarnje temperature u Bosni bit će između 10 i 15 stepeni, dok se u Hercegovini očekuju vrijednosti od 17 do 21 °C.

Tokom dana u Bosni će temperature uglavnom dostizati od 23 do 27 °C, dok bi u Hercegovini najviše dnevne temperature mogle biti oko 30 °C.

Od 18. septembra stiže zahlađenje

Prema trenutnim prognozama, druga polovina posmatranog perioda donosi novu promjenu vremena.Od 18. do 25. septembra povećava se vjerovatnoća za nestabilnije vremenske prilike i nešto intenzivnije padavine. Istovremeno, očekuje se osjetno svježije vrijeme,piše Avaz

Temperature zraka tokom većeg dijela ovog perioda mogle bi biti niže od uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine.

U Bosni se očekuju jutarnje temperature između 7 i 12 °C, dok će se u Hercegovini kretati od 11 do 16 °C.

Maksimalne dnevne temperature u Bosni mogle bi dostizati oko 23 °C, a u Hercegovini do oko 28 °C.

Ipak, s obzirom na to da se radi o prognozi za duži vremenski period, navedene vrijednosti i vremenske prilike mogu biti podložne promjenama kako se budemo približavali tim datumima.

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