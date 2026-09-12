Promjena vremena u BiH: Evo šta nas očekuje danas

Građane Bosne i Hercegovine danas očekuje promjenjivo vrijeme, uz više oblaka i mogućnost lokalne kiše. U Hercegovini će biti osjetno toplije.Prema vremenskoj prognozi, danas će u većem dijelu Bosne preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguća slaba kiša, naročito u centralnim i istočnim područjima.

U Hercegovini će biti toplije, uz periode sunčanog vremena, ali su lokalno mogući i kratkotrajni pljuskovi.

Jutarnja temperatura kretat će se uglavnom između 10 i 15 stepeni, dok će na jugu zemlje biti toplije, od 18 do 22 stepena.Tokom dana temperatura će u većem dijelu BiH porasti na između 20 i 25 stepeni, dok se u Hercegovini očekuju vrijednosti do oko 30 stepeni.

Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom sjevernog smjeraMeteorolozi savjetuju građanima da, posebno u jutarnjim satima, budu spremni na promjenu vremena i povremenu kišu.

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