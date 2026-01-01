Danas isplata penzija za juni: Evo koliko iznosi minimalna penzija

Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. siječnja 2026., najniža mirovina iznosi 666,76 KM, zajamčena 795,74 KM, dok najviša mirovina iznosi 3.333,79 KM.

Osnovica za izračun najniže mirovine iz članka 81. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o MIO (Službene novine Federacije BiH, broj: 6/26), za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1.siječnja 2026. iznosi 724,36 KM (651,05 + 11,26 % = 724,36).

Na temelju navedenog:

– Najniža mirovina iz članka 81. stav 2. točka a) – za manje od 20 godina mirovinskog staža – 60 % osnovice, iznosi 434,62 KM,

– Najniža mirovina iz članka 81. stavka 2. točka b) – za 20 godina mirovinskog staža i više, a manje od 25 godina – 65 % osnovice, iznosi 470,83 KM,

– Najniža mirovina iz članka 81. stavka 2. točka c) – za 25 godina mirovinskog staža i više, a manje od 30 godina – 70 % osnovice, iznosi 507,05 KM,

– Najniža mirovina iz članka 81. stavka 2. točka d) – za 30 godina mirovinskog staža i više, a manje od 35 godina – 75 % osnovice iznosi 543,27 KM,

– Najniža mirovina iz članka 81. stavka 2. točka e) – za 35 godina mirovinskog staža i više, a manje od 40 godina – 85 % osnovice ,iznosi 615,71 KM,

– Najniža mirovina iz članka 81. stavka 2. točka f) – za 40 godina mirovinskog staža i više – 95 % osnovice, iznosi 688,14 KM.

Invalidska i obiteljska mirovina (iza aktivnog osiguranika) u smislu članka 81. stavka 4. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju od 1. siječnja 2026. godine, iznosi :

– Najniža invalidska mirovina iznosi 651,92 KM,

– Najniža obiteljska mirovina iznosi 651,92 KM.

Iznos zajamčene mirovine za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. siječnja 2026. na temelju 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je u iznosu od 842,44 KM.

Najniža mirovina korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima (Zakon o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata, Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji te Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji), izmjenama navedenih propisa koji se primjenjuju od 1.1.2026. godine, utvrđena je u iznosu od 666,76 KM.

Prosječna samostalna mirovina za lipanj iznosi 851,97 KM.

Mirovinu za lipanj primit će ukupno 470.291 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 356,4 milijuna KM, prenosi Novi.

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