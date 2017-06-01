Svi su u čudu: Ronaldo proglašen igračem utakmice protiv Hrvatske…

Hrvatska je nakon dramatičnog poraza od Portugala rezultatom 2:1 ostala bez plasmana u osminu finala Svjetskog prvenstva.

Osim rasprava o poništenom golu Joška Gvardiola u sudijskoj nadoknadi, ali i penala za Portugal, pažnju javnosti privukao je i izbor najboljeg igrača utakmice.

Zvanično priznanje Michelob Ultra Superior Player of the Match pripalo je Cristianu Ronaldu. Portugalac je postigao pogodak iz jedanaesterca za izjednačenje na 1:1, ali mnogi navijači smatraju da je to bio njegov jedini značajniji doprinos na utakmici. Hrvatska ga je tokom većeg dijela susreta uspješno držala pod kontrolom, pa nije imao veći utjecaj na igru svoje reprezentacije.

Zbog toga dio javnosti smatra da je nagrada trebala pripasti nekom drugom portugalskom reprezentativcu koji je pružio zapaženiju partiju.

Nakon objave dobitnika, društvene mreže preplavili su komentari navijača koji su doveli u pitanje kriterije izbora. Mnogi su istakli da je Ronaldov pogodak bio važan, ali da njegova ukupna igra nije bila na nivou priznanja koje je dobio.

Ova odluka ponovo je otvorila raspravu o tome koliko na izbor najboljeg igrača utiče učinak na terenu, a koliko ugled i status jedne od najvećih zvijezda svjetskog nogometa.

Inače, nagradu za igrača utakmice ne bira stručni žiri, već navijači svojim glasovima, dok FIFA organizuje proces i potvrđuje pobjednika, pišu Vijesti.

(24sata.info)

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