Nedim Sladić objavio kada možemo očekivati novi val izraženijih vrućina

– Sve do 12.07. nema povratka izuzetno visokih temperatura zraka na području Bosne i Hercegovine te možemo govoriti o jednom ugodnijem, prijatnijem periodu ljeta. Iako će biti dosta sunca u narednom periodu, od iduće sedmice neće biti potpuno stabilno u Bosni, jer će do naših predjela povremeno pritjecati vlažan zrak u višim slojevima atmosfere sa sjeverozapada od kratkovalnih dolina koje bi se premještale sjevernije od naših krajeva. Vlažan zrak služit će kao okidač za dnevni razvoj oblačnosti koji će donositi pojavu lokalnih poslijepodnevnih pljuskova. U Hercegovini ostaje tipični ljetni potpis vremena — sunčano, suho, ali ne i vrlo vruće.

Ovakve vremenske prilike trebale bi pogotovo ići u korist učesnicima Marša mira koji su se proteklih godina suočavali sa izraženim vrućinama.

Međutim, na novi val izraženijih vrućina računajte u drugoj polovini jula – napisao je Sladić na Facebooku, prenosi Novi.

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