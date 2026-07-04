Toplotni val ubrzao topljenje švicarskih glečera

Snijeg na švicarskim glečerima ovog ljeta nestao je sedmicama ranije nego što je uobičajeno, pod utjecajem snažnih toplotnih valova koji su zahvatili Evropu, upozoravaju švicarski naučnici.Prema podacima Službe za praćenje švicarskih glečera, glečer Rhone na jugu Švicarske je 29. juna dostigao takozvani “Dan gubitka glečera”, trenutak kada se otopi sav snijeg nakupljen tokom zime, nakon čega počinje gubiti višedecenijski, pa i višestoljetni led.

Direktor službe Matthias Huss izjavio je da su ispred glečera ostala još tri ljetna mjeseca tokom kojih će se topiti led koji se stvarao desetljećima ili čak stoljećima.

“Ovo je zaista zabrinjavajuća situacija”, rekao je Huss, dodajući da su dva ovogodišnja toplotna vala, uz oskudne zimske snježne padavine, dovela do drugog najranijeg “Dana gubitka glečera” otkako se vode mjerenja. Raniji datum zabilježen je jedino 2022. godine, kada je nastupio tri dana prije, prenosi hrvatski portal Index.

Huss je naveo da je tokom junskog toplotnog vala količina otopljene vode sa švicarskih glečera bila tolika da bi svake šeste sekunde, tokom dvije sedmice, mogla napuniti jedan olimpijski bazen.

Prema njegovim riječima, glečeri se trenutno nalaze u gotovo jednako kritičnom stanju kao rekordno loše 2022. godine. Na jednoj mjernoj stanici na glečeru Rhone zabilježen je gubitak od oko 1,5 metara leda u samo dvije sedmice ekstremnih vrućina.

Posjetioci glečera, također, svjedoče dramatičnim promjenama. Njemački turist Harry Block, koji već 50 godina obilazi glečer Rhone, rekao je da ga prizor duboko pogađa.

“Mogao bih zaplakati. Ovdje vidite klimatske promjene. To su klimatske promjene”, kazao je Block, podsjećajući da se glečer, koji je nekada bio visok oko 80 metara, znatno smanjio.

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