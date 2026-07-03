Predviđanja stručnjaka: Evo kako će završiti utakmice osmine finala

Engleska protiv Meksika, iberijski derbi između Španije i Portugala te okršaj Brazila i Norveške predvode spektakularnu nokaut fazu Mundijala

Nakon što je završena grupna faza Svjetskog prvenstva, poznati su svi parovi osmine finala, a u borbi za naslov ostale su gotovo sve najveće svjetske nogometne sile.

Među 16 najboljih nalaze se i sve tri zemlje domaćini – Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Amerikanci će igrati protiv Belgije, Kanada protiv Maroka, dok će Meksiko na legendarnoj Azteci ugostiti Englesku.

Aktuelni svjetski prvak Argentina također je prošla dalje, iako je u osmini finala stigla tek nakon velike drame protiv Zelenortskih Ostrva.

Novinari The Athletica iznijeli su svoja očekivanja pred početak nokaut faze – od najatraktivnijih utakmica, preko mogućih senzacija, do favorita za Zlatnu kopačku.

Najveći derbi? Španija – Portugal ili Meksiko – Engleska

Većina novinara smatra da će najkvalitetnija utakmica osmine finala biti iberijski derbi između Španije i Portugala.

Stuart James uvjeren je da taj duel ima sve preduvjete da postane klasik.

Španija protiv Portugala jednostavno ima sve elemente velike utakmice – rekao je.

Slično razmišlja i Oliver Kay, koji smatra da će to biti duel vrhunskog kvaliteta, dok Lukas Weese ističe dodatnu priču.

Cristiano Ronaldo igra svoje posljednje Svjetsko prvenstvo i lovi jedini veliki trofej koji mu nedostaje, dok Lamine Yamal pokušava osvojiti svoj prvi Mundijal. To je fantastična priča – smatra Weese.

Ipak, veliki broj autora kao utakmicu osmine finala izdvaja Meksiko i Englesku.

Razlog nije samo kvalitet ekipa nego i činjenica da se igra na čuvenom stadionu Azteca, pred više od 80.000 domaćih navijača.

Dermot Corrigan smatra da bi upravo taj susret mogao ostati upamćen decenijama.

Postoji nešto posebno u utakmici Meksika i Engleske na Azteci. Imam osjećaj da će se o njoj pričati godinama – poručio je.

Norveška najveća prijetnja Brazilu

Kada je riječ o mogućim iznenađenjima, gotovo svi autori izdvajaju isti meč – Brazil protiv Norveške.

Novinari smatraju da Brazil nije djelovao uvjerljivo u grupnoj fazi, dok Norveška predvođena Erlingom Haalandom igra možda i najbolji nogomet u dosadašnjem dijelu prvenstva.

Phil Hay smatra da Norvežani imaju sve što je potrebno za senzaciju.

Brazil je pokazao dosta slabosti, a Haaland igra fantastično. Sve je moguće – kaže Hay.

Tim Spiers također vjeruje da Brazil djeluje ranjivo.

Brazil je pokazao dovoljno slabosti da Norveška može iskoristiti svoju priliku – smatra on.

Carl Anka, s druge strane, najveću šansu za iznenađenje vidi u dvoboju Meksika i Engleske.

Engleska izgleda fizički iscrpljeno, dok Meksiko na Azteci dobija dodatnu energiju. Da se igra u SAD-u, Englezi bi bili mnogo mirniji – ocijenio je.

Nekoliko autora vjeruje i da bi Sjedinjene Američke Države mogle izbaciti Belgiju, dok Lukas Weese ostaje pri svojoj ranijoj prognozi da će Kanada eliminisati Maroko i izboriti historijski plasman među osam najboljih.Messi ili Mbappe za Zlatnu kopačku

Kada je riječ o najboljem strijelcu prvenstva, gotovo svi odgovori vrte se oko dva imena – Lionela Messija i Kyliana Mbappea,piše Avaz

James i Kay prednost daju Messiju, smatrajući da Argentina ima povoljniji put do četvrtfinala.

S druge strane, Phil Hay, Laura Williamson, Tim Spiers, Carl Anka, Simon Hughes i Lukas Weese vjeruju da će upravo Mbappe povećati svoju golgetersku prednost već u osmini finala.

Nick Miller kao potencijalnog iznenađenja izdvaja Viniciusa Juniora, uvjeren da bi Brazilac mogao eksplodirati upravo u nokaut fazi i uključiti se u borbu za Zlatnu kopačku.

Jedno je sigurno – osmina finala donosi niz velikih derbija, a prema procjenama novinara The Athletica, najviše pažnje privući će okršaji Španije i Portugala, Meksika i Engleske te Brazila i Norveške, dok bi upravo duel Brazilaca i Haalandove Norveške mogao donijeti najveće iznenađenje turnira.

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