Alarm u Skoplju: Potvrđena dva slučaja opasne groznice, prenose je komarci

Oba pacijenta su hospitalizirana, nalaze se pod stalnim nadzorom ljekara i primaju terapiju u skladu s važećim medicinskim smjernicama. Njihovo stanje se, kako je navedeno, pažljivo prati.

Groznica Zapadnog Nila je virusna infekcija koja se prenosi ubodom zaraženog komarca. U većini slučajeva prolazi bez simptoma ili uz blaže tegobe, ali kod starijih osoba i onih sa oslabljenim imunitetom može izazvati ozbiljne neurološke komplikacije,pišu Vijesti

Iz klinike su apelovali na građane da se zaštite od uboda komaraca korištenjem repelenata, nošenjem duge odjeće, postavljanjem mreža na prozore i uklanjanjem stajaće vode u kojoj se komarci razmnožavaju.

Poručeno je da nema razloga za paniku, ali da je potreban pojačan oprez tokom ljetnih mjeseci kada je aktivnost komaraca najveća.

Građanima se savjetuje da se odmah jave ljekaru ako nakon uboda komarca razviju visoku temperaturu, jaku glavobolju, ukočen vrat ili neurološke simptome.

Klinika ističe da je u stalnoj komunikaciji s nadležnim institucijama i da prati epidemiološku situaciju, uz napomenu da su slični slučajevi ove sezone registrovani i u drugim zemljama regiona.

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