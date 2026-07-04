Fudbal

Demirović se oglasio nakon Mundijala, potkačio i Ognjena Vranješa

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Objavljeno prije 21 minuta

Dokazali smo da je uz vjeru i volju sve moguće, dao sam i uvijek ću dati sve od sebe za BiH, rekao je

Napadač Zmajeva Ermedin Demirović oglasio se nakon što je naša reprezentacija okončala nastup na Svjetskom prvenstvu.

Poručio je da je ponosan na sve što su postigli.

– Ne znam ni kako da vam opišem koliko sam ponosan što sam imao čast predstavljati svoju domovinu na Svjetskom prvenstvu. Hvala svakome od vas koji je širio ljubav prema Bosni i Hercegovini i pokazao cijelom svijetu kakva smo lijepa i ponosna nacijaOva reprezentacija je vjerovala u sebe protekle dvije godine. Bilo je utakmica nakon kojih su mnogi govorili da nećemo ništa postići. Bilo je i “stručnjaka” koji su tvrdili da se Bosna i Hercegovina više nikada neće plasirati na Svjetsko prvenstvo. Mislim da smo svima koji su sumnjali pokazali šta su srce, zajedništvo i neodustajanje. Dokazali smo da je uz vjeru i volju sve moguće. Dao sam i uvijek ću dati sve od sebe za vas, a pogotovo za Bosnu i Hercegovinu. Ostali neka pričaju dalje. Hvala vam na ovim nezaboravnim trenucima i uspomenama koje ćemo nositi cijeli život. Nastavljamo tamo gdje smo stali – istakao je,piše Avaz

Izjavom o tome da je bilo onih koji su govorili da se nikada više nećemo plasirati na Mundijal, aludirući na Ognjena Vranješa, bivšeg reprezentativca BiH.


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