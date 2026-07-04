Demirović se oglasio nakon Mundijala, potkačio i Ognjena Vranješa

Napadač Zmajeva Ermedin Demirović oglasio se nakon što je naša reprezentacija okončala nastup na Svjetskom prvenstvu.

Poručio je da je ponosan na sve što su postigli.

– Ne znam ni kako da vam opišem koliko sam ponosan što sam imao čast predstavljati svoju domovinu na Svjetskom prvenstvu. Hvala svakome od vas koji je širio ljubav prema Bosni i Hercegovini i pokazao cijelom svijetu kakva smo lijepa i ponosna nacijaOva reprezentacija je vjerovala u sebe protekle dvije godine. Bilo je utakmica nakon kojih su mnogi govorili da nećemo ništa postići. Bilo je i “stručnjaka” koji su tvrdili da se Bosna i Hercegovina više nikada neće plasirati na Svjetsko prvenstvo. Mislim da smo svima koji su sumnjali pokazali šta su srce, zajedništvo i neodustajanje. Dokazali smo da je uz vjeru i volju sve moguće. Dao sam i uvijek ću dati sve od sebe za vas, a pogotovo za Bosnu i Hercegovinu. Ostali neka pričaju dalje. Hvala vam na ovim nezaboravnim trenucima i uspomenama koje ćemo nositi cijeli život. Nastavljamo tamo gdje smo stali – istakao je,piše Avaz

Izjavom o tome da je bilo onih koji su govorili da se nikada više nećemo plasirati na Mundijal, aludirući na Ognjena Vranješa, bivšeg reprezentativca BiH.

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