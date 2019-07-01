Danas sunčano: Meteorolozi objavili prognozu do utorka – pred nama je promjena vremena i nova kiša

Bioprognoza za petak: Biometeorološka prognoza je povoljna. Uz više svježine i mirniji san, tokom noći i u prijepodnevnim satima će biti ugodnije. U drugom dijelu dana, usljed sunčanijeg vremena i porasta temperatura, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je slojevito se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima.

U subotu 30. maja u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31°C.

U nedjelju 31. maja prije podne pretežno sunčano vrijeme. Uz jači razvoj oblaka od sredine dana prema večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15°C, na jugu do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32°C.

U ponedjeljak 1. juna promjenljivo i nestabilno vrijeme sa jačim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28°C, na jugu zemlje do 30°C.

U utorak 2. juna promjenljivo i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C, na jugu do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod, prenosi Radiosarajevo.

