Pet najboljih frizura za žene poslije 50 godina: Ističu ljepotu, a ne godine

1. Klasični bob – arhitektura lica

Ovo nije običan bob, već precizno oblikovana frizura koja stvara jasne i elegantne konture. Vizuelno izdužuje lice, naglašava jagodice i ostavlja utisak urednosti i sofisticiranosti.

Najbolje pristaje ženama s ravnom ili blago talasastom kosom srednje gustine. Idealan je izbor za žene koje vole jednostavnost, ali žele besprijekoran izgled.

Važan detalj: moderan bob poslije pedesete nije krut niti „kacigast“. Najčešće je blago asimetričan – kraći pozadi, duži naprijed ili sa suptilnom razlikom u dužini sa strane. Meke, razbarušene šiške do obrva dodatno omekšavaju lice i daju dozu misterioznosti.

2. Dugi bob – ženstvenost bez težine

Ako vam kratka kosa djeluje previše drastično, dugi bob je savršen prelaz. Dužina do ključne kosti zadržava ženstvenost, a pritom ne opterećuje lice i siluetu.

Može se nositi ravno i elegantno, vezati u niski rep ili punđu, ali i stilizovati u nježne talase.

Pristaje gotovo svima i jedna je od najsigurnijih, ali i najmodernijih opcija za zrelu kosu.

Tajna uspjeha krije se u slojevima. Diskretna unutrašnja gradacija daje pokret i volumen pri korijenu, što je posebno važno kada kosa postane tanja i nježnija. Upravo ta lakoća čini da frizura izgleda skupo i njegovano.

3. Piksi – hrabrost koja donosi eleganciju

Piksi nije „dječačka“ frizura, kako mnogi misle. To je frizura žene s karakterom.

Kod nje fokus više nije na kosi, već na licu, očima, vratu i detaljima poput minđuša ili šminke. Zahtijeva samopouzdanje, ali zauzvrat donosi nevjerovatnu svježinu i sofisticiranost.

Najljepše pristaje ženama s nježnim crtama lica, lijepim vratom i onima koje su umorne od dugog stilizovanja.

Važno je da moderna piksi frizura ne bude previše kratka i stroga. Ključ je u teksturi: duži pramenovi na vrhu, otvorene strane i blage asimetrične šiške koje licu daju mekoću.

4. Strukturirani talasi i lokne – luksuz prirodne kose

Prirodno kovrdžava kosa nije problem koji treba „ukrotiti“, već prednost koju treba pravilno oblikovati.

Najvažnije je da lokne dobiju definiciju i moderan oblik kako bi izgledale njegovano i luksuzno, a ne neuredno.

Slojevito šišanje, prilagođeno svakoj lokni pojedinačno, daje kosi pokret i lakoću. Tehnike poput DevaCut šišanja upravo su zato postale toliko popularne.

Podjednako je važna i njega. Umjesto teških pjena i lakova, mnogo bolji efekat daju kreme za lokne i regeneratori bez ispiranja. Takva kosa izgleda živo, moderno i veoma elegantno.

5. Kratko stepenasta frizura – smjela, ali sofisticirana

Na prvi pogled djeluje provokativno, ali moderna verzija ove frizure može izgledati izuzetno elegantno.

Kraće strane i volumen na tjemenu stvaraju iluziju gušće kose i lijepo uokviruju lice.

Ovo je izbor za žene koje vole moderan stil, prate trendove i ne plaše se istaći svoju individualnost.

Granica između elegancije i pretjerivanja krije se u detaljima: prelazi moraju biti mekani, bez oštrih linija i „perja“. Kada se pravilno stilizuje voskom ili preparatima za teksturu, ova frizura izgleda moderno i umjetnički.

Najvažnija nije dužina – već kvalitet kose

Godinama sam shvatila jednu važnu stvar: poslije pedesete nije presudna sama frizura, već kvalitet kose.

Možete imati najmoderniji oblik, ali ako je kosa suha, beživotna i istanjena, efekat će izostati. S druge strane, čak i najjednostavnija frizura izgledat će elegantno ako je kosa zdrava, njegovana i sjajna.

Zato je prvi korak iskren razgovor s dobrim frizerom o stanju vaše kose.

Možda vam je potrebna drugačija boja – mekši tonovi, diskretni pramenovi ili elegantno toniranje sijedih vlasi u biserne i srebrne nijanse. Možda je potrebno šišanje koje daje volumen pri korijenu ili promjena načina njege.

A njega je ključ svega: kvalitetni serumi, zaštita od toplote, regeneratori bez ispiranja i redovno šišanje često prave veću razliku od same frizure.

Kosa mnogo govori o tome kako se osjećamo. Briga o njoj nije sujeta, već znak samopoštovanja.

Ne jurite mladost – pronađite svoju novu siluetu

Najveća greška je pokušaj da izgledamo isto kao prije trideset godina. Mnogo ljepše izgleda žena koja prihvati svoje godine i pronađe stil koji joj prirodno pristaje.

Zato se ne pitajte: „Kako da izgledam mlađe?“

Već: „Kako želim izgledati sada?“

Ako nemate vremena za dugo stilizovanje, kratki bob ili piksi mogu biti savršen izbor. Ako volite promjene i različite frizure, dugi bob pruža mnogo mogućnosti.

Važno je i da frizura istakne ono najljepše na vama – oči, vrat, jagodice i osmijeh.

I ne zaboravite: prava boja često podmlađuje više nego sama frizura. Mekani, višedimenzionalni tonovi uvijek izgledaju sofisticiranije od ravnih i jednoličnih nijansi.

Nova frizura treba vam izmamiti osmijeh kada se pogledate u ogledalo. Ne da vas pretvori u nekog drugog, već da naglasi najbolju verziju vas.

Jer najljepši trend u svakom dobu jeste – osjećati se dobro u svojoj koži, prenosi Novi.

Facebook komentari