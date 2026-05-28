Alarmantni podaci: Od 1. januara ove godine u Sarajevu podignute 62 optužnice zbog nasilja u porodici

Iz Tužilaštva su, pozivajući se na analizu podataka o nasilju u porodici, naveli da su prethodne 2025. godine podignute 124 optužnice.

“U protekla četiri i po mjeseca Kantonalno tužilaštvo KS kontinuirano je poduzimalo aktivnosti na otkrivanju, procesuiranju i sankcionisanju krivičnih djela nasilja u porodici, postupajući u saradnji s nadležnim policijskim agencijama, centrima za socijalni rad i drugim institucijama uključenim u sistem zaštite žrtava”, naveli su u saopćenju iz Tužilaštva KS.

Dodaju da je nadležni sud u navedenom periodu odredio pritvor za 25 osoba, dok su u 29 predmeta određene mjere zabrane i druge zaštitne mjere s ciljem sprečavanja daljeg nasilja i zaštite oštećenih osoba.

Poređenja radi, tokom 2025. godine određen je pritvor za 61 osobu, dok su mjere zabrane određene u 108 predmeta.

“Poseban fokus stavljen je na hitno postupanje u predmetima s elementima ponovljenog nasilja, prijetnji po život i sigurnost žrtava, kao i na unapređenje međuinstitucionalne saradnje radi efikasnije zaštite porodice i procesuiranja počinilaca”, ističu.

Naglašavaju da se veliki broj predmeta i dalje završava bez krivičnog gonjenja, najčešće zbog nedostatka dokaza ili korištenja zakonskog prava oštećenih osoba da ne svjedoče, što dodatno otežava procesuiranje ovih krivičnih djela.

Samo u protekla četiri i po mjeseca ove godine donesena je 121 odluka; i to 94 naredbe o neprovođenju i 27 o obustavi istrage, jer žrtva nasilja u porodici nije željela svjedočiti.

Iz Tužilaštva naglašavaju da nastavljaju intenzivno postupati u predmetima nasilja u porodici, s ciljem zaštite žrtava i efikasnog krivičnog gonjenja počinilaca.

