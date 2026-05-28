Pripremite ukusnu proljetnu salatu od nekoliko sastojaka: Pogodna je za svaku priliku

Objavljeno prije 32 minute

Proljetna salata od nekoliko sastojaka idealan je izbor za pripremu ukoliko ste u procesu mršavljenja.

Ova kremasta salata spaja hrskavo povrće, sir, osvježavajući dressing I dodatak koji joj daje posebnu punoću ukusa. Lako se priprema i pogodna je za svaku priliku.

Potrebni sastojci:

rukola, zelena salata, krastavac, 5 do 6 rotkvica isječenih na kolutove, 150 grama kuhanog graška, 100 grama feta sira, dva kuhana jajeta, manja šaka oraha ili sjemenki suncokreta

Za dresing:

dvije kašike grčkog jogurta, jedna kašika senfa, jedna kašika limunovog soka, so I biber po želji, uz to po želji i malo bijelog luka u prahu ili sitno sjeckan peršun

Priprema:

Povrće dobro operite i osušite, a zatim ga stavite u veću posudu za serviranje. Dodajte kuhani grašak, krastavac i rotkvice, a zatim sve sjedinite. Preko salate izmrvite feta sir, a zatim dodajte kuhana jaja isječena na četvrtine ili na kolutove.

U posebnoj posudi umutite sastojke za preliv dok ne dobijete glatku i kremastu smjesu. Prelijte preko salate i pažljivo promiješajte kako bi se sastojci povezali. Za kraj dodajte propržene orahe ili sjemenke suncokreta, koje će salati dati dodatnu hrskavost i puniji ukus, prenosi Klix.


