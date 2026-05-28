BiH nije ispunila nijedno od 113 obećanja prema EU…

Bosna i Hercegovina nije do kraja provela nijednu od ključnih 113 reformi na koje se obvezala Reformskom agendom upućenoj prema Evropskoj komisiji.

BiH nije još uvijek potpisala s EU ni protokolarne sporazume, gotovo identične za sve zemlje Zapadnog Balkana, zbog čega nije povukla niti prvih 70 miliona eura bespovratnih sredstava (grantova), piše RSE.

Izgubljeno 860 miliona KM

To dovodi u pitanje pristup gotovo milijardi eura namijenjenih transformaciji energetskog sektora, modernizaciji cesta i željeznica ili digitalizaciji usluga i društva u jedinoj europskoj zemlji, osim Ukrajine koja je pod ruskom agresijom, koja nema brzi internet pete generacije (5G), navodi RSE.

Dio sredstava uvjetovan je napretkom u poglavlju temeljna prava, koja uključuju reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije uz osnovna demokratska prava.

Marta Kos, komesarka EU za proširenje, najavila je da će u junu namijenjeni iznos od 976,6 miliona eura biti umanjen za 373,9 miliona eura, ako BiH ne krene u provedbu obećanih reformi. U prošloj godini BIH već je izgubila 108 miliona eura.

Ukupno je do sada, dakle, BiH mogla povući 481 milion eura, odnosno oko 860 miliona KM.

Jedini u Evropi bez 5G mobilne mreže

Sredstva EU-a planirana su za “digitalnu transformaciju BiH” koja uključuje uvođenje elektronskog identiteta, e-potpisa i digitalnih javnih usluga.

Ključni zakon o digitalnom identitetu i uslugama nije usvojen. BiH, također, nije usvojila jedinstvenu strategiju razvoja brzog interneta, i ostaje jedina u Evropi bez pete generacije (5G) mobilne mreže, uz Ukrajinu koja je pod ruskom agresijom.

U socijalnom sektoru najavljeni su modernizacija zavoda za zapošljavanje i reforma sustava socijalnih davanja kroz uvođenje tzv. socijalne karte, sustava koji bi povezao podatke o prihodima, imovini i socijalnim davanjima radi učinkovitije raspodjele pomoći.

BiH nema jedinstven registar s podacima o uplati poreza, zaposlenosti, imovini, penzijama, zdravstvu ili obrazovanju. Federacija BiH je tek započela izradu svog zakonskog okvira o uspostavi takvog registra, dok Republika Srpska nije ni pokrenula proces.

Evropska komisija je Reformsku agendu BiH odobrila u decembru prošle godine, a većina mjera nije ni u fazi nacrta. Prije dvije godine, 30. aprila 2024. godine, BiH je usaglasila listu reformi. Dvije milijarde KM iz EU su bh. javnosti servirane kao gotova stvar, a stranke iz vlasti su se otimale za politički trofej, kao dokaz uspjeha, pišu Vijesti.ba.

